4 cocktails et mocktails à base de fleurs pour rafraîchir son été

Ces boissons originales, raffinées, et rafraîchissantes à base de violette, de jasmin, de rose, de sureau ou d’oranger vont vous prouver que les fleurs peuvent aussi être magnifiques en dehors de la nature, d’un bouquet ou d’un imprimé.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Avec ou sans alcool, les fleurs peuvent composer de délicieuses boissons estivales (et même en toute saison, même s’il n’y en a plus vraiment à cause du réchauffement climatique, mais c’est une autre histoire). La preuve par 5.

Le Yasmine au Jasmin et à la fleur d’oranger

C’est la distillerie sans alcool Niets qui présente ce mocktail baptisé Yasmine :

5 cl de Gin Botaniets 0.0 % (ou un autre gin sans alcool, ou même de l’eau gazeuse)

1 cl de jus de citron

1,5 cl de sirop de jasmin (ou une infusion très concentrée de thé au jasmin sucré peut dépanner)

2 gouttes d’huile de fleur d’oranger (ou de l’eau de fleur d’oranger peut dépanner)



Il suffit de tout mélanger dans un verre, et de servir bien frais, avec un peu de glace pillée ou de petits glaçons.

Pour une version cocktail avec de l’alcool, il suffit d’utiliser du gin, comme le Belle Rive, particulièrement floral, qui associe des notes de lavande, fleurs d’oranger, rose de mai, et feuilles de violette.

La Flower Margarita à l’orange et à la rose

Cette Margarita rend hommage à la légendaire idylle entre l’empereur Shâh Jahan et sa femme persane, Mumtaz Mahal, dont la mort provoqua l’édifice du Taj Mahal en hommage à leur amour. Il allie donc de l’orange pour symboliser l’Inde, et de la rose pour la Perse, ainsi que du sel rose de l’Himalaya pour la pureté de l’amour : aussi capilotracté que romantique.

2 cl de citron vert

3 cl de Cointreau (ou une autre liqueur d’orange)

0,5 cl de sirop de rose

5 cl de Tequila

une pincée de sel d’Himalaya

On commence par humidifier de citron vert le rebord d’un verre, avant de le couvrir de sel d’Himalaya, tandis qu’on mélange tous les autres ingrédients dans un shaker avec des glaçons, avant de servir.

Pour une version mocktail, on peut remplacer le Cointreau par 3 cl du jus d’une orange fraîchement pressée.

L’alliance du citron et de la violette en cocktail ou mocktail

La maison de sirops artisanaux Bacanha propose cette recette de cocktail alliant limonade et violette :

4 cl de limonade

2 cl de vodka

2 cl sirop de violette

1 zeste de citron

Il suffit de verser le fond de sirop de violette dans le verre, d’y zester un peu de citron, d’ajouter la vodka et de compléter avec la limonade et les glaçons. En déco, vous pouvez ajouter des fleurs de violette, de lavande, ou même des myrtilles surgelées.

Pour une version mocktail, on peut tout simplement remplacer la vodka par un peu plus de limonade.

Le Daïquiri sureau

Originaire de cuba, le Daïquiri se compose normalement de rhum blanc, de jus de citron vert et de sucre. Une bonne base facile à twister, comme avec du sureau accompagné d’une pointe de miel pour en souligner la dimension florale.

6 cl de rhum

1 cuiller à soupe de miel

2 cl de sirop de fleur de sureau ou de liqueur de sureau (St Germain)

3 cl de jus de citron fraîchement pressé

Dans un shaker, on peut mélanger les ingrédients ensemble avec quelques glaçons, avant de verser dans un verre, et de décorer éventuellement de feuilles de menthe.

Pour une version mocktail, on peut remplacer le rhum par de la limonade, ou du tonique si l’on préfère un résultat au goût moins sucré.

