L’été sera chaud, alors voici des recettes de cocktails sans alcool rafraîchissants

À base de rose, de litchi, de pistache, de fleur d’oranger, ou encore de violette, ces mocktails peuvent impressionner vos potes alors qu’ils sont simples comme bonjour, afin de vous hydrater si vous voulez changer de l’eau.

Sans trop vouloir vous raconter ma vie, parmi mes saveurs préférées comptent les fleurs. J’adore boire des thés ou manger des pâtisseries à la violette, à la rose, au jasmin, au sureau, ou encore à la fleur d’oranger.

Quand mes amis m’offrent un Ispahan (gâteau à la rose, à la framboise, et au litchi, de Pierre Hermé) pour mon anniversaire, je suis toujours aux anges, par exemple. Récemment, je suis tombé sur une marque, Bacanha (je ne suis pas sponsorisé, juste fan) qui proposent justement des sirops aux fleurs. Comme je ne sais pas résister à un joli packaging, a fortiori s’il stipule « bio » et « artisanal », en bon bobo pigeon que je suis, j’ai évidemment fait une razzia sur plein de saveurs. Et depuis, je m’amuse régulièrement à tester des mélanges dont voici mes préférés, que vous pouvez plus ou moins corser niveau arôme en modulant les quantités suggérées.

5 cocktails sans alcool pour s’hydrater autrement

L’ispahan glacé

Une poignée de framboises surgelées

Du sirop de litchi et/ou des litchis en conserve

Du sirop de rose

De l’eau plate ou gazeuse

Pour un grand verre de 33 cl, il vous suffit de verser 1 à 3 cuillères à soupe de sirop de rose, environ 5 litchis en conserve et/ou 1 à 3 cuillères à soupe de sirop de litchi, et une poignée de framboises surgelées. Complétez ensuite votre verre d’eau plate ou gazeuse, que les framboises vont alors refroidir en même temps qu’elles décongèlent. Touillez avec une fourchette et profitez-en pour écraser grossièrement quelques framboises, afin qu’elles diffusent leur arôme et leur jolie couleur, et le tour est joué !

(Pour une version alcoolisée, vous pouvez remplacer l’eau par du Prosecco.)

Citronnade à la fleur d’oranger

1 citron jaune bio et/ou un citron vert

1 cuillère à soupe de sirop de fleur d’oranger ou d’eau de fleur d’oranger

1 poignée de glaçons ou de glace pilée

De l’eau plate ou gazeuse, ou du thé earl grey refroidi

Pour un pichet d’1 litre, pressez le jus d’un citron jaune et/ou celui d’un citron vert, en fonction d’à quel point vous aimez le citron ou non. S’il est issu de l’agriculture biologique, profitez-en pour en prélever quelques zestes, ainsi qu’une rondelle ou deux, qui serviront pour la déco et le goût. Versez le jus dans votre pichet, ajoutez-y une cuillère à soupe de sirop de fleur d’oranger ou d’eau de fleur d’oranger, ainsi qu’une poignée de glaçons, ou mieux de glace pilée (des glaçons grossièrement tapés dans un sac de congélation à coup de rouleau à pâtisserie feront largement l’affaire), avant de compléter avec de l’eau plate ou pétillante.

Cette boisson fonctionne très bien avec l’ajout de thé earl grey (c’est-à-dire du thé noir à la bergamote) refroidi, si l’appellation « thé glacé » vous vend davantage du rêve que « citronnade ».

(Pour une version alcoolisée, vous pouvez troquer une partie de l’eau ou du thé par du gin.)

Photo non contractuelle de ce à quoi pourrait ressembler de la citronnade à la fleur d’oranger. © pexels-lisa-109275

Jamaican Poney

1 à 2 cuillère à soupe de sirop de gingembre

1 petit bout de gingembre frais (facultatif)

Le jus d’1 citron vert et/ou jaune

De l’eau plate ou gazeuse, ou de la ginger ale

Quelques rondelles de concombre

Vous connaissez le Moscow Mule (cocktail à base de vodka, de soda de gingembre et de jus de citron vert, souvent servi dans une tasse en cuivre pour un supplément de folklore) ? Je lui préfère sa déclinaison aux accents caribéens qu’est le Jamaican Mule : rhum, ginger ale, citron vert. Eh bien, je trouve que ça fonctionne aussi très bien en version sans alcool, qui n’a rien de compliquée, et que je surnomme Jamaican Poney pour la blague. Mule, poney, vous l’avez ? Bon, ok je sors…

Pour un pichet d’1 litre, versez 1 à 2 cuillères à soupe de sirop de gingembre, râpez un petit bout de gingembre frais si vous adorez vraiment ça, ainsi que le jus d’1 citron vert et/ou jaune. Ajoutez à cela 20 à 50 cl de ginger ale (qui n’est pas alcoolisée, c’est juste le nom du soda de gingembre, mais ce n’est pas de la bière), en fonction de la taille de la bouteille que vous aurez trouvé.

Faute de quoi, de l’eau gazeuse fait aussi très bien l’affaire, voire de l’eau plate si vous n’aimez pas trop les bulles. Complétez par des glaçons, et un peu d’eau. Pour la déco, vous pouvez même couper quelques rondelles de citron et/ou de concombre. Le comble du chic, avec un pichet en verre, c’est des longues lamelles de concombre à la mandoline ou à l’économe/épluche-légumes.

(Pour une version alcoolisée, il y a juste à ajouter autant de rhum que vous le souhaitez dans cette excellente base de Jamaican mule, voire quelques gouttes de piment confit en prime.)

Virgin mojito pistache

Le jus d’1 citron jaune et/ou 1 citron vert

1 bouquet de feuille de menthe

De l’eau plate et/ou gazeuse

1 à 5 cuillères à soupe de sirop de pistache

Vous connaissez sûrement le mojito (cocktail composé de rhum, citron vert, et menthe), qu’on surnomme Virgin mojito en version sans-alcool ? Si je déteste l’expression « Virgin » pour désigner les déclinaisons non alcoolisées de boissons, ça a au moins le mérite d’être compréhensible par la plupart des gens. C’est pour ça que j’appelle ici cette citronnade « Virgin mojito pistache » pour que ce soit évocateur, mais j’appelle juste ça « citronnade à la pistache » dans la vraie vie.

Bref, pour un pichet d’1 litre, vous n’avez qu’à presser le jus d’un citron vert/et ou jaune (et pourquoi pas prélever 1 ou 2 rondelles pour la déco), hacher grossièrement un bouquet de feuilles de menthe fraîche, mélanger avec 1 à 5 cuillères à soupe de sirop de pistache, compléter avec de l’eau plate ou gazeuse, et le mocktail est prêt ! Vous pouvez troquer l’eau par du thé à la menthe refroidi si parler de iced tea maison vous paraît plus fancy. Le comble du chic, c’est d’ajouter quelques pistaches grillées en déco.

(Pour une version alcoolisée, il n’y a qu’à rajouter autant de rhum que vous le souhaitez.)

Purple rain

1 à 5 cuillères à soupe de sirop de violette

1 poignée de framboises surgelées

1 poignée de myrtille surgelées

De l’eau plate ou gazeuse

Je voue une passion au sirop de violette depuis des années, saveur beaucoup trop sous-cotée. Et pour tenter de convertir mon entourage à ce goût adoré de mon palais, j’ai décidé d’en servir en pichet avec plein de myrtilles (à la couleur bleue) et de framboises (rouge) surgelées, et d’appeler ça Purple rain, en référence à la chanson culte de Prince que j’adore. Ça fait plus classe, alors que ça prend 2 secondes à composer.

Puisqu’il suffit de verser dans un pichet d’1 litre, 1 à 5 cuillères à soupe de sirop de violette, 1 poignée de framboises surgelées, 1 poignée de myrtilles surgelées, et de compléter avec de l’eau plate ou gazeuse. Mélangez à la fourchette en écrasant au passage grossièrement quelques framboises et myrtilles afin qu’elles diffusent leurs saveurs et leurs couleurs, et voilà ! Le comble du chic, c’est de décorer chaque verre de quelques fleurs comestibles.

(Pour une version alcoolisée, cette base violette fonctionne très bien avec du Prosecco ou du gin.)

À lire aussi : J’ai fait des pickles maison : ça a changé ma cuisine et mon transit

Crédit photo de Une : pexels-min-an-1441122