Quel budget allouer aux courses lorsque l’on vit seule ? Faut-il favoriser le bio ou le local ? On tente de répondre à toutes ces questions dans notre format iconique « Dans le frigo de… » !

Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Pour notre tout nouveau format intitulé sobrement « Dans le frigo de… », des lectrices et des lecteurs de tous âges, et avec des revenus différents, nous ouvrent la porte de leur cuisine, et de leur réfrigérateur.

Prénom ou pseudo : Eve

Âge : 77 ans

Lieu de résidence : Vaucluse

Personnes vivant sous le même toit et leur âge : 0

Revenus du foyer : 3300€

Budget courses mensuel : 400€

Spécificités alimentaires (régime alimentaire, restrictions religieuses, allergies…) : aucune

Les achats alimentaires réguliers d’Eve

Au quotidien, j’achète régulièrement des fruits, des légumes, du pain pour ma consommation personnelle et éventuellement mes invités. Je vais au marché une fois par semaine.

Je favorise les commerces de proximité comme pour la boulangerie, sinon je me rends dans une grande surface comme Auchan ou Leclerc une à deux fois par mois pour les autres courses.

Eve privilégie le local plutôt que le bio

Au marché, j’achète exclusivement local et rarement bio. Pour moi, en termes d’environnement, le local a plus d’impact positif que le bio qui vient de loin. Je n’ai qu’une confiance très limitée dans les bénéfices du bio en termes de santé. Quand les parcelles bio jouxtent des parcelles non bio, les produits étiquetés bio le sont-ils vraiment ? Le local est frais et a généralement très bon goût, car il n’a pas voyagé.

En grande surface, je privilégie les marques de distributeurs, moins chères et d’aussi bonne qualité, jamais de bas de gamme, parfois du haut de gamme pour me faire plaisir ou lorsque je reçois. Parfois, des produits en dates courtes pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

Viande, poisson, produits transformés et surgelés…

J’achète de la viande et du poisson frais deux fois par mois lors de mes courses en grande surface et je congèle. Par goût, je mange de moins en moins de viande et je privilégie la qualité. Je mange davantage de poisson qu’il y a quelques années. Je consomme aussi du poisson en conserve, thon, maquereau, sardines… Lorsque je reçois, je sers toujours une viande ou un poisson.

Je vis seule, donc je cuisine et j’aime ça, aucun problème, je cuisine tous les jours ou parfois pour plusieurs jours. Je ne consomme quasiment jamais de plats cuisinés du commerce, bourrés de produits transformés, mauvais pour la santé, l’environnement et qui favorisent le surpoids. Les rares exceptions concernent des produits que je considère comme fiables et qui sont très bons, par exemple, des surgelés Picard.

60€ de budget moyen pour les restaurants

Je ne me fais jamais livrer de repas. Je vais au restaurant une à deux fois par mois pour un budget moyen de 60 euros, sauf quand j’invite, le budget explose facilement, mais quel plaisir !

Je ne peux pas me passer de chocolat noir avec mon café. Mon dernier craquage alimentaire : une crème caramel maison en quantité non raisonnable.

Gestion du pouvoir d’achat

Honnêtement, l’inflation n’a pas changé mes habitudes de consommation, mon budget me permet d’absorber la hausse des prix. Cela ne m’empêche pas de trouver la baisse du pouvoir d’achat inacceptable pour ceux dont les revenus sont faibles et qui doivent se contenter de qualité médiocre pour s’en sortir.

Impact écologique

Je suis très attentive à mon impact écologique, je n’achète jamais de produits hors saison qui viennent du bout du monde en avion et n’ont d’ailleurs aucune saveur. Je consomme moins de viande par goût, mais je suis contente que cela diminue mon empreinte carbone.

