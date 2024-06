Voici 4 marques sans alcool à siroter à l’apéro sans modération

Si vous trouvez que le printemps et l’été riment avec verre en terrasse, peut-être envisagez-vous de miser sur du sans alcool. Plutôt fan de vin blanc, de kir, de mojito, de spritz, de champagne ou de rosé piscine ? Voici des alternatives NoLow qui plairont même aux palets exigeants, parfois dégoûtés par les mocktails souvent trop sucrés.

Pour un été sans modération, mieux vaut miser sur des boissons sans alcool. Et pour cela, les vins désalcoolisés et autres breuvages y ressemblant fortement peuvent changer la donne à l’apéro, sans forcément faire exploser votre taux de sucre dans le sang. La preuve par quatre.

Festillant, pour des mocktails prêts-à-boire

Fondée en 2006, la marque d’apéritif sans alcool Festillant s’avère déjà bien connue pour ses vins désalcoolisés : 6 Millions de bouteilles vendues en 2023, soit près d’une coupe bue toutes les 2,5 secondes en France. Elle propose aussi des cocktails sans alcool prêts à boire. Fruité à souhait, le Festillant Blanc-Cassis séduira les personnes amatrices de Kir Royal. Le Festillant Spritz convaincra plutôt les irréductibles de saveurs d’agrumes doux-amers. Quant au Festillant Mojito, il permettra de rester bien au frais grâce à sa saveur mentholé. Bref, ce sont trois mocktails qui ne demandent plus qu’à être versé dans un verre avec des glaçons pour bluffer toute une tablée.

La cuvée révolutionnaire de Moderato

Disponible sur le site Moderato, au prix de 14, 90€

Coup de coeur pour ce rosé sans alcool. Cette cuvée à la robe rose pale sera parfait pour vos soirées d’été, pour accompagner un plat d’été comme une salade composée ou une tarte de saison. Son goût frais, et peu sucré (peu calorique) en fait une alternative très intéressante au rosé classique. En bouche, on ressent des notes de fruits rouge et une légère acidité. Carton plein pour la Cuvée Révolutionnaire de Moderato.

À lire aussi : Mocktails : voici des recettes de cocktails sans alcool réconfortants

La Vie en Zéro pour et rosés piscine sans alcool

Si vous faites partie des gens qui filent en terrasse commander des rosés piscine au premier rayon de soleil, alors cette marque nouvelle venue sur le marché du NoLow (sans alcool ou peu), peut aussi vous plaire. Conçu au cœur du vignoble bordelais et grâce à l’expertise et au savoir-faire des équipes, La Vie en Zéro est un pur produit local, sain et festif. Le processus de désalcoolisassions de la maison repose sur une distillation avec évaporation sous vide. Chauffé à basse température, l’alcool du vin s’évapore pour ne garder que le « jus », tout en préservant les arômes. En résulte, des vins désalcoolisés délicieux, à savourer avec ou sans glaçon. Le blanc a des arômes de fruits de la passion et de buis, tandis que le rosé rappelle le cassis et les fraises des bois.

À lire aussi : 3 cocktails pour rafraîchir vos apéros en terrasse, avec ou sans alcool

Tempera pour des accords mets et boisson sans alcool dignes de chef

Fin 2023, le chef triplement étoilé Mauro Colagreco a lancé avec Arielle Bove la maison de boissons sans alcool Tempera. Elle propose de belles bouteilles qui ressemblent à du vin mais n’en sont pas vraiment puisqu’il s’agit plutôt d’assemblages de fleurs, fruits, plantes et épices dignes des plus grandes tables. De quoi séduire les plus fins palets, pour des accords mets et vins d’un nouveau genre puisque sans alcool, ni raison, ni processus de désalcoolisation. Forcément, cela a un prix, puisqu’il faut compter 15 € pour la bouteille la moins chère (un Rosé aérien) et jusqu’à 28 € pour les plus onéreuses (un Pétillant sec ou doux).

À lire aussi : Les boissons sans alcool peuvent être délicieuses, la preuve avec ces 6 marques novatrices

@madmoizellecom Concrètement, pourquoi le marché du sans-alcool ne semble viser que les femmes ? 🤔🥂 madmoizelle sansalcool edutok fyp pourtoi concretement ♬ son original – Madmoizelle – Madmoizelle Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Ajoutez Madmoizelle à vos favoris sur Google News pour ne rater aucun de nos articles !