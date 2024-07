Intoxication alimentaire : évitez ce type de sushi si vous voulez limitez les risques

Il commence à faire chaud et vous vous demandez si c’est bien raisonnable de continuer à manger des sushis eu égard au risque d’intoxication alimentaire. Ce qu’il faut savoir avant de passer commande.

La consommation de poisson cru ou peu cuit est de plus en plus fréquente en France. Ceviche, carpaccio, et bien-sûr sushi ont le vent en poupe surtout en été quand on a envie de manger « léger » et sain. Si comme moi, vous aimez les sushis, vous vous demandez peut-être quels sont ceux qui sont les plus susceptibles de vous contaminer.

Et avec les fortes chaleurs, la question se pose avec encore plus d’acuité. Est-ce que certains types de poissons sont plus à risque ? Selon Sam Martin, directeur principal et expert en sécurité alimentaire des Laboratoires Microbac, interrogé par le Huff Post, la quantité de bactéries nocives vivant sur le poisson cru dépend principalement de la façon dont le poisson a été élevé et stocké, plutôt que de l’espèce de poisson que vous consommez.

Le sushi saumon, le plus risqué ?

Néanmoins, le spécialiste met en garde contre certains types de poisson cru. Contre toute attente, c’est le saumon qui présente le risque le plus élevé de parasites. Le nombre de saumons porteurs de ténias a augmenté ces dernières années. Le risque d’infection est donc plus élevé en mangeant du saumon cru ou insuffisamment cuit, comme celui que l’on trouve dans les sushis. Il peut aussi contenir des bactéries nocives plus courantes comme la salmonelle, Vibrio vulnificus et E. coli.

Les anguilles sont également plus susceptibles d’être porteuses de parasites, mais ce poisson est servi cuit dans les restaurants de sushi. Cela réduit considérablement le risque d’intoxication alimentaire, puisque la chaleur tue les bactéries. Le thon comporte également un risque lorsqu’il est servi cru, mais moins que le saumon.

Conclusion : si vous souhaitez éviter à tout prix les maladies d’origine alimentaire, le mieux est d’opter pour des sushis cuits. Oui, c’est moins marrant, mais c’est la meilleure façon de vous protéger. Pour rappel, en cas d’intoxication alimentaire, les symptômes (vomissements, douleurs abdominales, réactions allergiques diverses) se déclarent dans les heures qui suivent la consommation de l’aliment.

