Inquiétudes après le retour de la bactérie E. coli et la mort de deux enfants

Samedi 12 mars, les autorités sanitaires ont alerté sur un retour préoccupant des cas graves de contamination à la bactérie Escherichia coli. Deux bébés sont morts des suites de cette contamination depuis le début de l’année, nous informe Santé Publique France.

Les cas sont survenus chez des enfants de 1 à 15 ans. Le communiqué précise que les 26 cas recensés étaient localisés dans différents endroits de l’Hexagone :

Il a été également annoncé que « 22 cas supplémentaires sont en cours d’investigation ».

En l’absence d’origine identifiée, Santé Publique France recommande un certain nombre de bonnes pratiques sur lesquels être particulièrement vigilants :

« – le lavage des mains doit être systématique avant la préparation des repas ;

-les viandes, et surtout la viande hachée de bœuf, mais aussi les préparations à base de viande hachée, doivent être bien cuites à cœur (et non pas rosées à cœur) ;

-le lait cru, les fromages à base de lait cru et les produits laitiers fabriqués à partir de lait cru ne doivent pas être consommés par les enfants de moins de 5 ans ; préférer les fromages à pâte pressée cuite (type Emmental, Comté, gruyère, Beaufort), les fromages fondus à tartiner et les fromages au lait pasteurisé ;

-les préparations à base de farine (pizza/pâte à cookies/gâteau/à tarte…) ne doivent pas être consommées crues ou peu cuites ;

-les légumes, la salade, les fruits et les herbes aromatiques, en particulier ceux qui vont être consommés crus doivent être soigneusement lavés avant consommation, après épluchage le cas échéant ;

-les aliments crus doivent être conservés séparément des aliments cuits ou prêts à être consommés ;

-les plats cuisinés et les restes alimentaires doivent être rapidement mis au réfrigérateur et suffisamment réchauffés et consommés rapidement ;

-les ustensiles de cuisine (surtout lorsqu’ils ont été en contact préalablement avec des aliments crus), ainsi que les plans de travail, doivent être soigneusement lavés ;

-les enfants ne doivent pas boire d’eau non traitée (eau de puits, torrent, etc.) et éviter d’en avaler lors de baignades (lac, étang, etc.) ;

-enfin, il faut éviter le contact des très jeunes enfants (moins de 5 ans) avec les vaches, veaux, moutons, chèvres, daims, etc., et leur environnement ; en cas de contact avec ces animaux le lavage des mains doit être systématique. »