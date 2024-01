Des chercheurs ont mis au point une bactérie pouvant traiter l’acné 

L’acné peut toucher tous les types de peaux, quel que soit l’âge, le sexe ou l’hygiène de vie. Cependant, les traitements sur le marché ne sont pas toujours efficaces pour répondre à cette problématique.

D’après la Haute Autorité de Santé, l’acné toucherait plus de 3 adolescents sur 4. Chez l’adulte entre 25 et 58 ans, cette pathologie cutanée serait présente chez 12% des femmes et 3% des hommes. Cette maladie inflammatoire du follicule pilo-sébacé pourrait bien disparaître dans les années à venir grâce à une bactérie dont l’ADN aurait été modifié génétiquement. En effet, des chercheurs de l’Université Pompeu Fabra à Barcelone en Espagne ont travaillé d’arrache-pied avec d’autres institutions afin de modifier le génome de Cutibacterium acne, responsable de la maladie. Leurs travaux ont été publiés le 9 janvier dernier dans la revue Nature Biotechnology.

À quoi sert cette découverte ?

En modifiant le génome Cutibacterium acné, les scientifiques donnent un petit coup de main à la peau en lui permettant de produire une protéine baptisée NGAL. Celle dernière va permettre d’équilibrer la production de sébum dans les lignées cellulaires.

Si ce traitement pourrait être révolutionnaire, cette bactérie était jusque-là particulièrement difficile à manipuler, comme l’explique Natassia Knödlseder, postdoctorante à l’université Pompeu Fabra. Elle raconte :

« Il était incroyablement difficile d’introduire de l’ADN et d’obtenir des protéines produites ou sécrétées à partir d’un élément inséré dans son génome »

Elle poursuit :

« Nous avons développé une thérapie topique avec une approche ciblée, en utilisant ce que la nature produit déjà. Nous avons conçu une bactérie qui vit dans la peau et lui faisons produire ce dont notre peau a besoin. Ici, nous nous sommes concentrés sur le traitement de l’acné, mais nous pouvons étendre ses indications ».

Le but pour cette communauté de scientifiques ? Pouvoir trouver un traitement pour une autre problématique : la dermatite atopique.

Pas encore testé sur les humains

Malheureusement, si ces derniers ont fait un pas de géant en termes de découverte, le traitement pour vaincre l’acné n’a, pour l’instant, pas été testé sur les humains. Il faudra dont encore s’armer de patience avant de pouvoir témoigner de son efficacité.

En attendant, si vous souffrez d’acné sévère et souhaitez traiter cette maladie cutanée, n’hésitez pas, dans un premier temps, à en parler à votre médecin traitant. Ce dernier pourra vous recommander un dermatologue qui sera à mesure de comprendre et trouver la solution adaptée aux besoins spécifiques de votre peau.

