Danger : sur TikTok, des ados appellent à manger l’amande du noyau d’abricot pour lutter contre l’acné

Sur TikTok, une nouvelle trend commence à faire parler d’elle. Elle consiste à consommer l’amande située au coeur du noyau d’abricot pour calmer l’acné. Le problème, c’est que cette dernière peut être hautement toxique si elle est consommée en dehors des recommandations quotidiennes…

TikTok est décidément capable d’offrir le meilleur et le pire quand il s’agit de conseils beauté et bien-être. De plus en plus jeunes, les utilisateurs du réseau social chinois tentent de nouvelles expériences dans l’espoir de lutter contre un phénomène parfaitement sain et normal : l’acné. Quitte parfois à prodiguer des conseils qui peuvent s’avérer dangereux pour la santé. C’est le cas d’une nouvelle tendance qui sévit sur TikTok et qui incite à consommer des amandes contenues dans les noyaux d’abricot afin de lutter contre l’apparition de boutons.

Pourquoi il ne faut pas consommer l’amande du noyau d’abricot ?

L’amande du noyau d’abricot, également retrouvée dans celui de la cerise ou des pépins de pommes, contient une substance active appelée l’amygdaline. Cette dernière a la particularité de se transformer en cyanure, lors de la digestion. La consommation d’amande issue du noyau d’abricot est d’ailleurs encadrée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Cette dernière explique qu’« une consommation à forte dose de ces amandes peut conduire à des signes d’intoxication aiguë tels que des convulsions, des troubles respiratoires, une diminution de la fréquence cardiaque, une perte de connaissance, voire un coma ».

Une consommation sans risque équivaut à environ 1 à 3 amandes pour les adultes et à la moitié d’une petite amande pour les jeunes enfants. Le souci, c’est qu’à aucun moment les TikTokeurs n’alertent leur audience sur les risques qu’ils encourent s’ils consomment des amandes en surdose et surtout sur les limitations dont ils doivent impérativement tenir compte. Pire, sur l’une des vidéos, la TikTokeuse @queenseedadrianne explique avoir augmenté sa consommation d’amandes de noyaux d’abricots à 10 par jour afin de booster les résultats… Une déclaration qui peut être dangereuse face à une audience jeune et influençable.

Des effets qui n’ont jamais été prouvés par la science

Au-delà des dangers avérés inhérents à la consommation d’amande de noyau d’abricot, les effets anti-acné escomptés, n’ont jamais été prouvés par la science. Pour lutter contre l’apparition de boutons à l’adolescence (qui encore une fois est un phénomène totalement normal), il faut d’abord consulter un dermatologue.

Ce spécialiste est le seul à pouvoir vous offrir un traitement adapté à vos besoins, vous permettre de comprendre les particularités de votre peau et vous conseiller quant aux différentes médecines alternatives que vous pouvez ou non essayer. Quant à TikTok, une double vérification des informations qu’on peut y trouver et nécessaire et impérative afin d’éviter tout danger sanitaire.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.