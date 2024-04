Les 5 nouveautés bien-être à tester (absolument) au mois d’avril !

Que ce soit pour offrir ou pour vous faire plaisir, le mois d’avril est l’occasion parfaite pour mettre la main sur l’une des pépites bien-être que la rédaction de Madmoizelle a pu tester le mois dernier ! Voici un florilège d’outils self-care à shopper d’urgence.

À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes occupée de vous ? On ne parle pas que de routine beauté, mais de sommeil, de nutrition ou encore de santé mentale… Si tous ces sujets vous intéressent et que vous ressentez le besoin de vous accorder un réel moment de self-care, vous allez adorer ces différentes nouveautés.

Le baume à lèvres Fenty Skin

Ce petit stick pour les lèvres est truffé de super-ingrédients pour nous permettre d’avoir les lèvres douces. Dans sa formule, les beurres de Murumuru, de mangue, de cacao et de karité viennent s’associer à l’huile de cerise douce, à la vitamine E, à l’huile d’avocat et à l’extrait de cerise de la Barbade. Le but ? Vous permettre d’éviter les gerçures qui peuvent survenir au moindre coup de froid. Une pépite beauté, facile à transporter (petite taille oblige) et qui convient aux hommes comme aux femmes.

Le Collagène Pink Glow de Aime

Disposant d’un délicieux goût de myrtille, ce complément alimentaire à base de collagène marin, de vitamine C et de prêle permet de consommer ce supplément sans faire la grimace. À diluer dans de l’eau ou du lait végétal (on vous conseille cette option), la poudre peut également sublimer vos smoothies ou vos granola bowls. Une pluralité d’utilisation qui facilitent sa consommation quotidienne. Sans parler de ses effets visibles sur la beauté de la peau (son rebond, son glow et sa netteté), des ongles et des cheveux… C’est un sans faute pour Aime.

Le trio de bougies Diptyque

Baies, figuier, rose… Ces trois fragrances iconiques de la maison Diptyque s’assemblent dans un coffret découverte. Ce dernier se compose de 3 petites bougies parfumées, qui permettent d’embaumer son intérieur à l’envie en fonction du mood du moment. Le quota idéal pour faire plaisir.

Les compléments alimentaires dédiés au microbiote intestinal de Dijo

Le microbiote intestinal peut parfois être mis à mal et créer des ballonnements, des douleurs intestinales et autres joyeusetés. Heureusement, il existe des probiotiques comme ceux mis en pot par Dijo, qui ont le pouvoir de rééquilibrer la balance. Baptisé L’indispensable Probiotiques, ce complément alimentaire repeuple l’intestin de bonnes bactéries à mesure de 2 gélules par jour. L’avantage ? Vous pouvez les prendre après une prise d’antibiotique, pendant la grossesse ou simplement en cure 4 fois par an. Votre intestin vous dira merci.

Le parfum Fleur d’oranger de L’Essence Des Notes

Disposant de 4 huiles essentielles capable de relaxer le corps et l’esprit, ce parfum à la fleur d’oranger apaise. À appliquer tous les matins ou quand l’envie vous prend, ce dernier peut également réduire les sentiments de tristesse et de frustration qui peuvent survenir tout au long de la journée. Fabriqué à grasse, il dispose de 96% d’ingrédients d’origine naturelle. Une fragrance à mi-chemin entre le parfum et le soin que chacun devrait posséder dans sa salle de bain. Juste au cas où.

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.