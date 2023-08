Que faire en été quand il pleut ? Voici 3 activités d’intérieur à tester

Alors que des pluies diluviennes s’abattent sur l’Hexagone, on est bien vite à court d’idée pour ne plus tourner en rond chez soi à attendre vainement une éclaircie. Petite sélection de passe-temps originaux à découvrir.

Vous avez épuisé tous les jeux de société planqués au grenier, vu tous les films à l’affiche et poncé les musées de la ville, sans voir la fin du déluge ? Pas de panique, j’ai plus d’un tour dans mon sac ! Voici trois idées qui vous inspireront peut-être si vous vous ennuyez ferme pendant vos week-ends ou vacances sous la pluie…

Passer une après-midi dans un café-librairie

Si vous avez envie de sortir de chez vous et de bouquiner sans vous enfermer dans une bibliothèque sombre entourée d’étudiants qui passent le barreau, les café librairies sont une bonne option.

Que l’on soit fan de manga, d’essais bien sentis ou de fictions à l’eau de rose, il y en a pour tous les goûts ! On commande un café avec un bouquin choisi au hasard (ou grâce recommandations du libraire !), et on ne voit plus les heures défiler, bercée par le son de la pluie…

Quelques adresses Tram , 47 rue de la Montagne Sainte-Geneviève, à Paris.

, 47 rue de la Montagne Sainte-Geneviève, à Paris. Un livre et une tasse de thé, 36 rue Boulanger, à Paris.

Les bien-aimé•e•s , 2 rue de la Paix, à Nantes.

, 2 rue de la Paix, à Nantes. Le Biglemoi, 124 Rue Pierre Legrand, à Lille.

Faire de la peinture sur céramique (ou tout autre atelier DIY !)

Et si vous profitiez de la pluie pour vous initier à de nouveaux savoir-faire Do it Yourself en intérieur ? Des plateformes comme Wecandoo proposent des ateliers proches de chez soi à tous les prix, dispensés par des artisans locaux désireux de partager leurs connaissances avec des débutants curieux.

Cours de tissage, peinture sur céramique, création de parfum… les possibilités sont infinies. Pensez juste à réserver (pratique quand on sait qu’une semaine de flotte nous attend). Après-midi ludique en perspective !

Quelques adresses Créer un terrarium avec Boby la Plante , à Paris.

, à Paris. Composer son Pastis avec la Distillerie de la Plaine , à Marseille.

, à Marseille. Confectionner un bijou avec Graines de Beau M, à côté de Toulouse.

Donner de son temps à une association

Et si vous profitiez de ce temps pluvieux pour prêter main forte à une association de votre région, où pour rendre visite à un•e proche isolé•e ?

Les ONGs sont toujours en recherche de bénévoles. Une petite prospection internet permet de trouver une association alignée sur vos centres d’intérêt ou vos engagements. Passionnée de foot ? Pourquoi ne pas vous investir auprès d’un club spécialisé dans la réinsertion par le sport ?

La bonne nouvelle, c’est que d’après les prévisions météo du mois qui vient, votre aide pourra s’inscrire dans la durée !

