DIY : une tête de lion en fleurs, pour occuper les mômes quand il pleut

Il fait un temps pourri et vous ne savez plus comment occuper les moins de 6 ans qui squattent chez vous ? On a un petit tuto rapide et facile.

C’est une activité DIY parfaite pour occuper les enfants, ou les adultes qui aiment bien faire des trucs mignons à l’aide de leurs 10 doigts (pas moi, quoi).

S’il flotte aussi chez vous tout le week-end et que vous vous demandez bien comment vous allez occuper les demi-parts fiscales qui vivent chez vous, voici de quoi faire. C’est facile, rapide, ça ne coûte rien, et ça amuse tout le monde.

Fabriquer une tête de lion en fleur, avec un simple bout de carton

Pour réaliser ce magnifique tuto, vous aurez besoin :

de petites fleurs de printemps, genre des pissenlits

un bout de carton

une paire de ciseaux

un feutre

Pour commencer, enfliez tous vos bottes et sortez dans le parc du coin, même sous la pluie (promis, vous n’allez pas fondre), pour trouver une vingtaine de pissenlits.

Rentrez chez vous, essuyez-vous les pieds avant de foutre de la boue de partout, et chopez un morceau d’un vieux carton qui traine au fond du placard, de ceux que vous aviez mis de côté pendant le confinement « au cas où ».

Découpez un cercle d’une trentaine de centimètres de diamètre (ou moins que cela, si vous voulez des petits lions), et dessinez des yeux et un museau. Pas besoin d’avoir fait une école d’art hein, vraiment ce n’est pas compliqué.

Ensuite, trouez avec la pointe du ciseau tout le tour du carton. Un trou par fleur, donc si vous avez 23 fleurs, faites 23 trous. Facile, je sais.

Et là, proposez à votre cher héritier de faire passer les tiges des fleurs dans les trous, avec délicatesse (c’est qui celle-là ?).

Et voilà, c’est terminé ! Si votre enfant est un peu plus grand, il peut, en plus des yeux et du museau dessiné, rajouter des couleurs, des motifs, ou que sais-je encore.

Si jamais vous avez du mal à visualiser les étapes, voici une vidéo qui résume le tout :

