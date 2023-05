DIY : recette de la peinture que les mômes peuvent manger (sans risquer de finir aux urgences)

Vous avez envie d’organiser une activité peinture avec le petit dernier, mais il met encore tout à la bouche ? Suivez le guide, on a une recette non toxique à proposer.

Si vous êtes l’heureux — plus ou moins — parent d’un enfant de moins de deux ans, vous en avez peut-être ras le bol de le voir mettre absolument tout et n’importe quoi à la bouche, pour voir quel goût ça a.

Quand c’est de la vraie nourriture, ça passe, mais quand c’est une crotte de chien séchée découverte sous un buisson dans le parc municipal, un peu moins.

Et en bon parent, vous aimeriez bien organiser des activités un peu chouettes qui permettraient à l’héritier de développer sa créativité, même si votre patience risque d’être mise à rude épreuve. Si vous le souhaitez, voici une recette toute simple pour fabriquer de la peinture maison qui n’est absolument pas toxique, qui peut être mise à la bouche par le dernier-né, tout en lui permettant de réaliser des fresques dignes d’un Picasso que vous serez ravie d’accrocher sur le frigo ou d’envoyer aux grands-parents.

La recette facile de la peinture maison pour les enfants

Pour réaliser votre mixture, vous n’aurez besoin que de trois ingrédients, un peu comme pour la recette de la pâte à modeler maison :

De la maïzena

De l’eau

Des colorants alimentaires

Vous avez tout ça qui traîne chez vous ? C’est parfait, on peut commencer. Pour chaque pot de peinture que vous souhaitez réaliser, mélangez une dose de fécule de maïs (environ un petit verre) avec une dose d’eau froide. Mélangez un peu, puis ajoutez 3 doses d’eau bouillante, et mélangez encore. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mélanger le tout dans une casserole, ça chauffera plus vite. Une fois que c’est bien mélangé et que ça a une texture de gelée, ajoutez le colorant alimentaire de votre choix et hop, c’est terminé.

Bien évidemment, attendez que la peinture refroidisse avant de filer les pots et un pinceau à votre enfant hein, on n’est pas là pour souffrir non plus. Réalisez autant de pots que vous avez de colorants, et le tour est joué. Ne salez rien, ça pourrait donner la bonne idée à votre enfant de se sécher l’intégralité de la préparation, ils sont fourbes ces petits machins.