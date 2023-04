DIY : un jardin de papillons en pâtes farfalles pour occuper les mômes

C’est les vacances, c’est le printemps, et si vous organisiez une petite activité DIY ? Voici le guide pour réaliser un jardin de papillons en pâtes farfalles (oui).

Vos enfants ont une âme créative ? Ou vous avez envie de vous occuper en réalisant un petit tableau mignon tout plein sur le thème printanier ?

Rien de plus simple, suivez le guide.

À lire aussi : Comment avouer à mon enfant que non, ses dessins n’iront pas sur le frigo

Des papillons farfalles, l’activité toute simple

Pour réaliser cette petite activité, vous aurez besoin de :

5 ou 6 farfalles crues

Des feutres

Une feuille de papier

De la colle forte (ou de la patafix)

Sur la feuille, demandez à votre enfant de dessiner de l’herbe, comme un jardin, avec des tiges plus ou moins longues. Il peut aussi agrémenter le tout avec les détails qu’il souhaite, comme un soleil, des nuages, des petites coccinelles accrochées aux feuilles.

Ensuite, prenez quelques farfalles crues — ce sont les pâtes en forme de papillons — et demandez-lui de les colorier intégralement, de la couleur de son choix.

Une fois que le feutre a séché (ou la peinture, si vous avez ça en stock), il n’y a plus qu’à coller ou fixer les papillons sur les longues herbes du dessin. L’enfant peut ensuite dessiner les antennes des papillons, et rajouter des petits détails pour rendre le dessin encore plus vivant !

Et voilà, c’est terminé ! Enfin un dessin pas moche qui peut s’accrocher sur le frigo, on ne va pas bouder notre plaisir.

Pour vous donner un exemple, voici à quoi ça peut ressembler :

La prochaine fois, je vous montrerai comment fabriquer un mouton avec du coton, et un rouleau de papier toilette.