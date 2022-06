Si vous pensez que la réalité n’est pas à la hauteur des comédies romantiques, détrompez-vous : ces 5 lectrices nous ont raconté leurs histoires d’amour de vacances les plus marquantes, et ça sent le sable et les papillons dans le ventre.

Goût de l’inachevé, du soleil ou du renouveau, les amours de vacances ont un parfum qui laisse rêveuse du printemps à l’automne. Parfois au prix de désillusions adolescentes brutales (qui ne s’est jamais fait briser le cœur par un éphèbe à mèche qui, après un été à gazouiller sous une tente Quechua, décide finalement qu’il vaut mieux se bloquer sur les réseaux ?), parfois pour le meilleur. Avec, à la clef, des souvenirs qu’on regardera avec tendresse, et peut-être même un ou une partenaire de vie dont les goûts en villégiature sont compatibles avec les nôtres !

Parce qu’il est grand temps de se faire rêver un peu de sable chaud, 5 lectrices nous ont raconté leurs meilleures histoires d’amours de vacances.

Pour Anna Hell, 26 ans, l’été post-bac était l’occasion de décompresser et de faire la fête. En partant en camping pour la première fois, pleine d’enthousiasme, elle ne s’attendait pas à rencontrer quelqu’un de sa ville :

Notre histoire a duré environ six mois de tendresse , de rigolade et de doux moments ensemble. Son ex l’avait détruit, et il me semble l’avoir aidé à se reconstruire. C’était ma première relation aussi simple et sincère. De temps en temps, je passe devant chez lui et je souris.

Je crois que l’on n’a échangé aucun baiser durant ces vacances car on était tous les deux trop pudiques devant nos potes… Mais en se revoyant ensuite, on s’est lâchés.

Un soir autour d’un feu de camp, je me suis assise contre lui et il a eu des gestes tendres. M* n’était pas un gros dragueur, mais il avait un charme qui me plaisait. Puis on s’est rendu compte qu’on habitait dans la même ville et qu’on pourrait continuer à se voir après les vacances.

La première fois que je l’ai vu je me suis surtout dit qu’il était très drôle. Au fur et à mesure on est devenus complices et j’ai senti qu’il commençait à me plaire. J’adorais sa culture musicale.

Je partais pour la première fois en camping avec une copine, et je ne cherchais certainement pas l’amour pendant ces vacances ! L’idée était surtout de s’amuser loin des parents et du stress du bac. Rapidement, on a fait connaissance avec deux mecs.

Claire a 23 ans, et elle aussi avait 20 ans quand elle a rencontré, pendant un tremplin musical, une personne qui allait lui faire vivre un été très spécial :

Ma bande et moi avions remporté un tremplin musical pour les jeunes groupes de ma région, et nous avons eu l’occasion de partir aux Pays-Bas. Nous sommes partis direction Rotterdam rejoindre des groupes de nationalités différentes. L’objectif du séjour était de rencontrer d’autres musiciens et musiciennes, de nous produire ensemble sur scène, bref, de l’entraide et de la découverte.

Le jour où nous sommes arrivés, j’étais exténuée par le trajet mais je me souviens d’avoir eu un coup de foudre lorsqu’il est monté sur scène pour jouer. Je n’entendais plus les gens autour de moi tant j’étais focalisée sur lui.

Le lendemain soir, je le vois arriver avec deux bières à la main. Il me dit dans un français approximatif que l’une des deux est pour moi et à partir de là, on ne s’est plus lâchés. On a passé des nuits entière à discuter sur le banc devant l’auberge de jeunesse… Je n’étais pas du tout dans l’optique d’une relation de couple, et ce n’était pas ce que j’étais venue chercher.

Mais plus on discutait, plus on réalisait ce qui nous liait. On faisait des balades à vélo la nuit, pour qu’il me montre tout ce qu’il y avait à voir dans sa ville avant mon départ. Le dernier soir de notre séjour, nous nous sommes embrassés en pensant ne pas nous revoir, et nous nous sommes dit au revoir les larmes aux yeux.

On s’est envoyé des tonnes de messages après mon départ et dans le mois qui a suivi, on a décidé de se revoir. J’ai passé une semaine chez lui et c’était merveilleux : j’ai rencontré ses amis, fait partie de sa vie comme si la distance n’existait pas… À mon départ, les adieux ont été déchirants sur le quai de la gare comme dans un film : il courrait derrière le train, je pleurais derrière la vitre pendant des heures.

On s’est retrouvé un peu plus tard pour une journée à Disneyland Paris, avec un train chacun le matin et un train chacun le soir pour rentrer chez nous. Ensuite, on ne s’est plus revus.

On s’est beaucoup appelés, on a énormément pleuré et on s’est envoyé des lettres d’amour à n’en plus pouvoir. Après 3 mois, nous nous sommes séparés car financièrement, ce n’était pas tenable et en plus de souffrir de notre éloignement, nous savions qu’aucun de nous n’irai s’installer dans le pays de l’autre.

Je repense souvent à cette histoire, car nous sommes restés en contact et j’ai toujours énormément de tendresse pour lui. Je ne pensais pas qu’un amour de vacances aurait pu chambouler autant de choses dans ma tête et surtout qu’il pouvait être si fort, si vite.