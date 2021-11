Le groupe de K-pop BTS a beau compter parmi les formations musicales les plus influentes et bancables du moment, il continue d’être sous-estimé aux yeux de l’industrie et des médias dominants occidentaux. Par racisme anti-asiatique ?

Le groupe de K-pop BTS fait danser la planète, mais est-il suffisamment pris au sérieux ? Après deux ans sans concert physique, Bangtan Sonyeondan vient de remonter sur scène pour la première fois depuis le début de la pandémie, les 27 et 28 novembre 2021 au Sofi Stadium de Los Angeles.

Pour l’occasion, ces boy-scouts à l’épreuve des balles ont donné une conférence de presse, où ils ont évoqué la montée du racisme anti-asiatique aggravée par la pandémie, mais qu’ils ressentaient déjà dans l’industrie de la musique internationale.

Le groupe BTS espère aider les personnes asiatiques, dans la musique et au-delà

À la question posée par des journalistes qui demandaient au groupe de sept garçons BTS ce qu’ils pensaient du racisme anti-asiatique, RM a d’abord pris la parole, comme le retranscrit le média Korea Herald :

« Je ne suis pas né et n’ai pas grandi à l’étranger, mais bien en Asie. Ces dernières années, nos pas nous ont menés à travers le monde, et on a clairement ressenti des murs. Ces murs peuvent transparaître à travers des mots, parfois ils sont visibles. Parfois invisibles mais palpables. Donc contre la haine anti-asiatique, notre contribution c’est ces récompenses, notre musique. On espère vraiment que cela puisse aider toutes les personnes asiatiques du monde. »

J-Hope, autre membre du groupe de K-pop BTS, a également ajouté :

« J’espère que vous pourrez profiter de ce concert avec nous, et vraiment lâcher prise et libérer une partie de la tristesse et des pensées déprimantes qui vous pèsent depuis ces dernières années. »

L’importance du groupe de K-pop BTS est-elle sous-estimée en Occident ?

BTS a beau être arrivé quatre fois en tête du classement Billboard 200 depuis mai 2018, enchaîner les concerts à guichets fermés dans les capitales occidentales, battre des records de vues sur YouTube et voir son label être côté en bourse, ce n’est que ce mois-ci que le septuor a remporté l’American Music Awards de l’Artiste de l’année 2021. C’est la première fois de l’histoire qu’une formation musicale asiatique gagne cette récompense.

Et ce, dans des conditions encore particulières de montée du racisme-asiatique, qui avait d’ailleurs amené BTS a sortir un communiqué en mars 2021, y évoquant d’insondables « chagrin et colère » et stipulant :

« Nous ne pouvons pas exprimer la douleur que c’est que de devenir ainsi l’objet d’autant de haine et de violence pour une raison pareille. Ces expériences ont suffi à nous faire sentir impuissants et à miner notre estime de nous-même. »

Où sont les artistes musicaux asiatiques et asio-descendants en France ?

Trop souvent enfermées dans le stéréotype de « minorité modèle », les personnes asiatiques souffrent aussi d’une montée du racisme à leur encontre en France. Et ce, jusque dans les plus hautes sphères créatives qu’on pourrait croire plus ouvertes d’esprit que la moyenne, notamment dans la mode de luxe pour qui les personnes asiatiques représentent pourtant une part majeure de la clientèle.

Le racisme anti-asiatique en France semble donc opérer dans une forme de silence, voire de tabou, particulièrement pernicieux, que dénonce notamment le collectif militant asioféministe français Sororasie. Et si l’on cherche à lister des artistes musicaux français d’origine asiatique ayant du succès en France, il peut vite devenir difficile d’en nommer.

Hormis Anggun, d’origine indonésienne, on peut également penser à Leslie (d’origines vietnamienne et wallisienne, derrière les tubes Et J’attends et Sobri, en 2004) et Willy Denzey (d’origine laotienne et derrière le tube Le Mur du son en 2003). Pour ces deux derniers, on peut même se demander dans quelle mesure il aurait pu leur être demandé de jouer sur une forme d’ambiguïté raciale afin de mieux réussir dans l’industrie musicale française.

Mais une nouvelle génération d’artistes françaises asio-descendantes et fières de le faire entendre pourrait bien s’imposer aujourd’hui, comme la rappeuse d’origine vietnamienne George Ka et la chanteuse sino-lao-vietnamienne Thérèse. À suivre de près !

Crédit photo de Une : capture d’écran YouTube du clip Butter du groupe BTS.