Voici le top 10 des meilleurs albums de tous les temps, avec son top 1 indiscutable

Apple Music a révélé son classement des 100 meilleurs albums de tous les temps, révélant le titre du meilleur album de tous les temps. Un hommage à une artiste afro-américaine dont le seul album solo est aussi un album parfait.

Ce mercredi 22 mai, Apple Music a dévoilé le top 10 final de son classement des 100 meilleurs albums de tous les temps.

Le top 10 des meilleurs albums de tous les temps

10. Lemonade – Beyoncé#100BestAlbums pic.twitter.com/NUmIhbnTGK — Apple Music (@AppleMusic) May 22, 2024

9. Nevermind – Nirvana#100BestAlbums pic.twitter.com/2NhqTmcTQf — Apple Music (@AppleMusic) May 22, 2024

8. Back to Black – Amy Winehouse#100BestAlbums pic.twitter.com/6o3ZydXTbP — Apple Music (@AppleMusic) May 22, 2024

7. good kid, m.A.A.d city (Deluxe Version) – Kendrick Lamar#100BestAlbums pic.twitter.com/UhX7OKfGON — Apple Music (@AppleMusic) May 22, 2024

6. Songs in the Key of Life – Stevie Wonder#100BestAlbums pic.twitter.com/d5XTSgARrW — Apple Music (@AppleMusic) May 22, 2024

5. Blonde – Frank Ocean#100BestAlbums pic.twitter.com/x27CuVQsXV — Apple Music (@AppleMusic) May 22, 2024

4. Purple Rain – Prince & The Revolution#100BestAlbums pic.twitter.com/JsHPObOp8H — Apple Music (@AppleMusic) May 22, 2024

3. Abbey Road – The Beatles#100BestAlbums pic.twitter.com/Lzbdw7bWby — Apple Music (@AppleMusic) May 22, 2024

2. Thriller – Michael Jackson#100BestAlbums pic.twitter.com/uqs1WXl3MN — Apple Music (@AppleMusic) May 22, 2024

1. The Miseducation of Lauryn Hill – Lauryn Hill#100BestAlbums pic.twitter.com/brcQZNLAyA — Apple Music (@AppleMusic) May 22, 2024

The Miseducation of Lauryn Hill trône à la première place. L’occasion de vous faire (re)découvrir un album parfait, à mi-chemin entre soul, R&B et rap. Près de 30 ans après la sortie de The Miseducation of Lauryn Hill, on est encore frappé par la sensibilité, la force de cet album où la mélodie de chaque track est plus envoutante que le précédent. Le coup de force est d’autant plus impressionnant qu’il s’agit du seul et unique album solo de Lauryn Hill, également membre des Fugees.

Au-delà de son top 10 qui célèbre certaines des plus grandes icônes de la musique, Apple Music a aussi rendu hommage à des talents plus contemporains, comme Adèle (son album 21 trône à la 15ème place), Taylor Swift en 18ème position, ou encore Billie Eilish, Rihanna et SZA.

