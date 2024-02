Rihanna & A$AP ROCKY se volent leurs affaires avec romantisme dans une nouvelle pub Fenty Skin

Rihanna rembauche le père de ses enfants A$AP ROCKY pour faire la promotion du baume à lèvres Lux Balm de Fenty Skin, dans un mini-film en noir et blanc à l’esthétique rétro, très vieil Hollywood, particulièrement envoûtant. Une pub à gros budget pour un mini-produit.

Faute de faire de la Fenty Music, Rihanna continue de faire fructifier ses affaires en famille. Déjà, en janvier, elle avait embauché son compagnon, le rappeur A$AP ROCKY comme ambassadeur de son nouveau baume à lèvre Fenty Skin, pour une courte vidéo notamment relayée sur Instagram. Mais voilà que la collab’ des deux parents va plus loin à travers une nouvelle pub révélée sur YouTube le 28 février 2024, sobrement intitulée « Born to Steal: Yours, Mine, Ours » (« Là pour être volé : le tien, le mien, le nôtre »).

Rihanna & Asap Rocky font la pub en duo du nouveau baume à lèvres Fenty Skin

Cette publicité présente le couple dans une esthétique noir et blanc façon vieil Hollywood, où Rihanna joue les femmes fatales qui volent les blazers d’A$AP ROCKY, tandis que ce dernier lui subtilise son baume à lèvre. La bonne nouvelle c’est que celui-ci est justement fait pour être partagé. À base de cerise de la Barbade (de l’acérola, quoi), de vitamine E, et de beurres de murumuru, de mangue, de cacao et de karité, ce Lux Balm se vend la bagatelle de 19,90 € les 5,6 ml sur le site de Fenty Skin et chez Sephora. Mais vu le budget mis dans le marketing, on comprend vite le prix.

Stick à lèvres Lux Balm — Fenty Skin — 19,90 € les 5,6 ml.

