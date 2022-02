Au fait, à quoi sert la Vitamine E ?

Antioxydant populaire en cosmétique, la vitamine E joue également un rôle important dans l’hydratation de la peau. On vous explique tout.

La vitamine E est un ingrédient relativement commun en cosmétique et on le retrouve dans un grand nombre de produits qui vont du lait démaquillant à la crème hydratante en passant par l’huile de soin. Mais quel est son intérêt pour la qualité de la peau ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur la vitamine E.

Qu’est-ce que la vitamine E ?

La vitamine E regroupe un ensemble de huit molécules organiques : quatre formes de tocophérols et quatre formes de tocotriénols. Au magazine Allure, la formulatrice Ni’Kita Wilson explique :

« La vitamine E regroupe toute une famille d’antioxydants solubles dans l’huile. En cosmétique, et plus spécifiquement dans les produits de soin pour la peau, on retrouve principalement l’acétate de tocophérol (TOCOPHERYL ACETATE) et le tocophérol (TOCOPHEROL). »

Indispensables au bon fonctionnement de l’organisme, les apports en vitamine E sont assurés au quotidien par l’alimentation. On retrouve la vitamine E en grande quantité dans les huiles végétales (germe de blé, argan, tournesol, olive etc.) mais aussi dans les céréales, les légumes verts et les poissons gras, ainsi que sous la forme de compléments alimentaires.

Ses bienfaits sur l’organisme se caractérisent principalement par ses propriétés antioxydantes.

Quels sont les bénéfices de la vitamine E pour la peau ?

La vitamine E répond à un grand nombre de problématiques cutanées. Comme l’explique la dermatologue Ava Shamban à notre consœur du magazine Allure, « elle favorise la restauration cellulaire après une exposition au soleil non protégée et aide à guérir les cicatrices ».

Comment ? Grâce à ses vertus antioxydantes qui bloquent les radicaux libres responsables de l’altération des cellules et de leur vieillissement accéléré. Ni’Kita Wilson nous éclaire :

« Les radicaux libres sont dans une quête destructrice pour devenir stables, ils sont donc prêts et disposés à arracher un électron à tout ce qui se trouve sur leur chemin, y compris l’ADN, les protéines de la peau, les tissus conjonctifs et les membranes cellulaires. »

Privées d’un électron à leur tour, ces molécules deviennent instables et vont entraîner une réaction oxydative en chaîne à l’origine du vieillissement cellulaire. En protégeant la peau des radicaux libres, la vitamine E permet de casser cette chaîne.

Afin de démultiplier ses effets antioxydants, elle peut être utilisée en synergie avec l’acide férulique ou la vitamine C. « Plus on est de fous, plus on rit », comme on dit !

Enfin, pour ne rien gâcher, la vitamine E aider aussi à renforcer le film hydrolipidique (la fameuse « barrière cutanée »), ce qui permet de minimiser la perte insensible en eau et de lutter contre la déshydratation. Ça donne envie de l’adopter, n’est-ce pas ?

Attention tout de même, selon le docteur Shamban, « [elle] n’est pas recommandée aux peaux très sensibles, très grasses ou sujettes à l’acné », et même si c’est très rare, certains épidermes ne la supportent pas et peuvent développer des rougeurs et des irritations. Alors avant de se tartiner allègrement le visage, on n’hésitez pas à appliquer un peu de produit dans le pli de son coude, et à attendre une vingtaine de minutes pour voir si la peau réagit.

Crédit photo image de Une : Content Pixie sur Unsplash