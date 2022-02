Pour la peau aussi, l’avoine fait des miracles : il n’y a pas que le porridge dans la vie !

L’avoine fait partie de notre alimentation depuis des siècles. Pourtant, ses bienfaits sur la peau ne font surface que depuis une dizaine d’années. Voici ce que vous devez savoir sur cet ingrédient doux et efficace.

L’avoine (également appelée avena sativa) est la plus ancienne céréale cultivée par l’Homme. Au-delà de ses incroyables propriétés nutritives, l’industrie de la beauté l’adore également car elle dispose de multiples bienfaits pour l’épiderme.

Pourquoi ne l’a-t-on pas forcément ébruité plus tôt ? Parce qu’elle ne fait pas partie de ces actifs stars qui ont l’avantage d’offrir des effets rapides sur la peau. En revanche, elle est d’ores et déjà incluse dans la formule de nombreux soins du quotidien comme les shampoings, les après-shampoings, les nettoyants doux pour la peau ou encore les crèmes pour le corps et/ou le visage.

Mais quelles sont ses propriétés exactement ? On fait le point !

L’avoine, un ingrédient hydratant et apaisant

Avec sa texture laiteuse, l’avoine est un excellent hydratant (grâce à la vitamine B et le potassium qu’elle contient). Non grasse, elle permet de consolider la barrière hydrolipidique afin que cette dernière puisse rester fiable face aux agressions extérieures.

De ce fait, elle devient donc une alliée de choix pour toutes les personnes qui souffrent de problématiques cutanées comme l’eczéma ou la sécheresse intense, causées par une perte importante en eau. Selon les propos de Nava Greenfield dans les colonnes de Byrdie :

« Il existe de nombreux cas où la peau ne remplit pas cette fonction de manière optimale. Il peut exister une prédisposition génétique à l’eczéma, ou si la peau est très sèche à cause des intempéries ou emporte ses émollients et protecteurs naturels. C’est là que l’avoine est utilisée. Il a été démontré dans des études cliniques que cet ingrédient aide à renforcer la fonction barrière de la peau. »

En boostant l’hydratation et en enrichissant la barrière hydrolipidique, les peaux sèches et irritées regagnent doucement en confort et ne sont plus soumises à l’agression quotidienne du vent, des frottements ou encore de la pollution. Du coup, elles s’apaisent et redeviennent souples.

L’avoine, un exfoliant tout doux qui ne vous veut que du bien

Le saviez-vous ? L’avoine contient pas mal de magnésium, mais aussi de fer et de saponines qui, selon Wikipedia sont « un groupe très varié de molécules détergentes et émulsifiantes naturellement produites par des plantes ou des animaux ».

Ces trois éléments permettent de booster naturellement le renouvellement cellulaire de la peau. Voilà pourquoi de nombreuses marques intègrent l’avoine dans les formulations de leurs produits dédiés à l’exfoliation de l’épiderme.

Mais il est également possible de se créer son propre gommage mécanique à la maison ! Comment ? En utilisant très simplement 5g de flocons d’avoine, 120mL d’eau chaude, 2 cuillères à soupe de fromage blanc, 1 blanc d’œuf et 2 cuillères à soupe de miel. On mélange le tout, on laisse poser 10 à 15 minutes sur le visage et on retire avec de l’eau tiède.

@Łukasz Rawa via Unsplash

L’avoine, votre anti-inflammatoire préféré

Parce qu’elle contient des phénols naturels et des flavonoïdes antioxydants, l’avoine présente également « une activité antioxydante et anti-inflammatoire majeure » selon le dermatologue interrogé par Byrdie, Hadley King.

En réduisant les démangeaisons, en régulant l’inflammation mais aussi en renforçant les défenses bactériennes de l’organisme grâce à ses propriétés immunorégulatrices, l’avoine fait donc partie des ingrédients préférés pour libérer la peau de l’eczéma et/ ou de la dermatite. Ce qui en fait l’une des matières premières les mieux tolérées du game — et ce, même par les épidermes les plus sensibles.

Un ingrédient peu allergène

L’avantage de l’avoine, c’est qu’elle fait partie des ingrédients dont le risque d’allergie ou d’imitation est relativement faible. D’après Iris Hansen, experte dermatologue chez Aveeno :

« La farine d’avoine s’est avérée avoir peu d’effets secondaires et peu d’allergènes, ce qui en fait l’ingrédient idéal pour les peaux extrêmement sensibles. »

Un véritable bonus qui rend cet ingrédient facilement utilisable sur les fesses de bébé mais aussi les peaux les plus fragiles et réactives. Même si, disons-le, le risque 0 n’existe pas, alors restons quand même sur nos gardes et commençons toujours par tester un nouveau produit/ingrédient au niveau de l’intérieur de notre poignet ou notre bras. Histoire d’être sûre !

