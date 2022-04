Voici pourquoi les cosmétiques riches en céramides sont essentiels pour la peau

Les céramides sont souvent utilisés dans les produits cosmétiques, mais quel est leur intérêt pour la santé et la beauté de la peau ? On vous explique tout.

Les céramides font partie des ingrédients phares des produits de soin pour la peau qui visent à reconstituer, à protéger et à renforcer la barrière cutanée. Voici à quoi ils servent ainsi que quelques conseils pour les intégrer à votre routine skincare.

Que sont les céramides ?

Les céramides sont des lipides naturellement présents dans la peau et qui participent à sa protection et à son hydratation. On les retrouve dans la membrane de nos cellules, mais aussi entre les cellules de l’épiderme où ils forment le ciment intercellulaire.

Bénédicte Dallemagne, responsable formation médicale pour CeraVe, explique à Madmoizelle :

Imaginez un mur de protection : les cellules de la peau sont les briques et les céramides le ciment. Plus votre ciment est solide et plus votre mur est robuste.

Les céramides représentent 50% de nos lipides cutanés et ils font partie d’une stratégie globale pour garder une peau saine, parfaitement protégée des agressions extérieures (UV, pollution, froid, cosmétiques décapants etc.) et bien hydratée.

Malheureusement, la qualité et la quantité de ces céramides naturels diminue avec l’âge, ce qui n’est pas conséquence pour la peau qui peut devenir plus sèche et rugueuse, mais aussi montrer des signes d’irritation et de déshydratation. C’est là que les cosmétiques entrent en jeu !

Quels types de peaux peuvent profiter des bienfaits des céramides ?

Les céramides étant des composants indispensables au maintien de l’intégrité de la barrière cutanée, toutes les peaux peuvent profiter de leurs vertus, pour le visage mais aussi pour le corps.

Bénédicte Dallemagne nous éclaire :

De la peau sèche constitutionnelle à la peau sèche temporaire — quand la peau tire après une exposition au soleil ou un plongeon dans la piscine – en passant par la peau sèche atopique ou qui souffre de psoriasis, ainsi que par la peau matures, toutes sont déficitaires en céramides et devraient utiliser des produits de soin contenant des céramides. C’est aussi vrai pour les peaux acnéiques : le manque de céramides provoque un épaississement de la couche cornée qui favorise l’apparition des comédons.

En clair, si les céramides ne font pas encore partie de la short list de vos ingrédients cosmétiques du quotidien, il est temps d’envoyer les invitations.

© Cottonbro sur Pexels

Comment intégrer les céramides à sa routine beauté ?

De nombreux produits de soin de la peau et d’hygiène contiennent des céramides, il suffit de choisir en fonction de ses besoins et de ses habitudes de consommation.

Pour l’experte, l’important, c’est de se lancer :

On peut utiliser des crèmes pour le visage et pour le corps, mais il existe aussi des démaquillants et des gels et huiles pour la douche contenant des céramides. Tout soin contenant ces lipides sera bénéfique pour la peau, et le choix ne manque pas !

Les céramides s’intègrent aisément dans une routine de soin et peuvent aider à atteindre ses objectifs « belle peau » plus facilement. Si on a besoin de beaucoup d’hydratation, ils se combinent parfaitement avec l’acide hyaluronique et la glycérine, un autre ingrédient bio-identique. Si c’est l’éclat qui pèche, on peut utiliser un soin à la vitamine C le matin et une crème riche en céramides le soir. Pour une peau plus mature, le duo lipides au réveil et rétinol au coucher fonctionne aussi très bien. Toutes les combinaisons sont possibles, alors autant en profiter !

Le shopping de soins riches en céramides

Retrouvez le Baume hydratant peau sèche à très sèche de CeraVe, 14€

Retrouvez la Crème hydratante visage peau normale à sèche de CeraVe, 12€

Retrouvez le Fluide vital aux céramides d’Annemarie Börlind, 35,95€

Retrouvez la Crème réparatrice Ceraquench M6 de Facetheory, 30,99€

Retrouvez l’Huile visage aux céramides Light Fantastic de Pai, 49€

Crédit photo image de Une : Anna Shvets sur Pexels