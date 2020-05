Zoom sur la vitamine C, cet actif beauté dont tout le monde parle

Depuis quelques mois, la vitamine C est devenu un actif très à la mode dans le monde des soins pour la peau, c’est pourquoi je me suis dit qu’il serait intéressant de t’expliquer plus précisément à quoi cet ingrédient beauté sert réellement.

C’est parti pour un petit zoom sur la vitamine C en beauté !

La vitamine C, qu’est-ce que c’est ?

La vitamine C, aussi appelée acide ascorbique, est une molécule qui a des effets importants sur le métabolisme humain (oui, j’ai cherché sur Wikipedia), bien que notre corps n’en produise pas naturellement.

C’est une molécule que l’on trouve principalement dans les fruits et légumes (agrumes, kiwi, fruits rouges, brocoli…) et qui a de nombreuses propriétés bénéfiques pour l’organisme, notamment en ce qui concerne les défenses immunitaires.

La vitamine C existe sous différentes formes, la plus pure étant l’acide L-ascorbique, mais l’un de ses dérivés, l’ascorbyl glucoside, est lui aussi souvent utilisé dans les cosmétiques même s’il est moins puissant que l’acide L-ascorbique.

Les bienfaits de la vitamine C pour la peau

Dans les cosmétiques, la vitamine C est souvent présente pour son action antioxydante, anti-âge, anti-cernes, qui réduit les taches pigmentaires et qui améliore l’apparence de la peau en la rendant plus rebondie, plus éclatante.

Elle permet aussi de lutter contre les radicaux libres qui résultent de la pollution, du soleil et d’autres agressions extérieures qui peuvent, sur le long terme, contribuer à l’accélération du vieillissement cutané.

Attention cependant, pour être réellement efficace, un soin à la vitamine C doit être concentré à minimum 5% d’acide ascorbique, comme expliqué par Vanity Fair.

Comme c’est une molécule au pH acide, elle peut être irritante pour les personnes ayant la peau sensible si son dosage est trop important. Avant de passer à des concentrations importantes (autour de 10%), commence donc par des soins moins concentrés pour vérifier que ta peau la tolère bien.

Pour autant, elle n’augmente pas la photosensibilité de la peau : au contraire, une étude mentionnée par le site de Kiehl’s explique qu’elle renforce les défenses antioxydantes de la peau, même si elle ne remplace en rien un SPF.

Quel soin pour la peau à la vitamine C choisir ?

Des cosmétiques à la vitamine C, il en existe des tas, d’autant plus qu’il s’agit maintenant d’un ingrédient très populaire dans les soins pour le visage !

Pour ce qui est de choisir celui qui te convient le mieux, tout dépend en réalité du niveau de concentration en vitamine C vers lequel tu souhaites te tourner.

Si ce que tu recherches est simplement un coup d’éclat ponctuel ou que tu as une peau sensible qui pourrait être irritée par un soin trop fortement dosé en vitamine C, opte pour un masque qui en contient.

Rincé au bout de quelques minutes, tu en tireras tous les bénéfices sans en subir les inconvénients !

Pour des résultats plus long terme, je te conseille de te tourner vers une crème de jour à base de vitamine C.

En petite dose quotidienne, l’effet ne sera peut-être pas immédiat mais l’état de ta peau devrait s’améliorer plus durablement au fil des semaines.

Si tu recherches un soin encore plus concentré, les sérums sont l’idéal ! Bien plus fluide qu’une crème, un sérum est très rapidement absorbé par la peau et ses ingrédients agissent davantage en profondeur.

Ils sont souvent un peu plus chers que les crèmes car plus concentrés en actifs, mais il en faut une plus petite quantité sur la peau.

Est-ce que tu as déjà testé la vitamine C sur ta peau ? Parle-moi en commentaires de ce que tu en as pensé si c’est le cas !

