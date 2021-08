Quels actifs cosmétiques vaut-il mieux éviter pendant les vacances d’été ?

Si vous êtes du style à ne rater aucune étape de votre routine beauté ou à ne jamais aller au lit en étant maquillée, alors vous devez sûrement avoir amené un grand nombre de vos produits en vacances. Sauf que certains actifs ne font pas très bon ménage avec le soleil…

Le soleil réchauffe la peau et rebooste le moral, mais ce n’est clairement pas un enfant de chœur pour autant. Lorsqu’on s’expose sans protection, on risque a minima les coups de soleil et l’apparition de mélanomes… Mais ce à quoi on ne pense pas toujours, c’est la photosensibilité de l’épiderme, l’apparition d’allergie ou la mise à mal de la barrière cutanée résultant de l’addition cosmétiques + soleil.

Vous voulez savoir quels actifs il est préférable d’éviter ? Scrollez !

Le rétinol

Le rétinol est imparable pour booster la production de collagène et d’élastine, mais aussi pour améliorer le renouvellement cellulaire de la peau. Dérivé de la vitamine A, il fait partie des principaux actifs pour lutter contre les premiers signes de l’âge. Et son utilisation ne se résume pas à lisser le grain ou à apporter plus de rebond : ses actifs ont tendance à éclaircir le teint ! Alors forcément, la peau est beaucoup plus fragile lorsqu’elle est exposée aux rayons du soleil…

Le truc à éviter ? En appliquer juste avant de vous rendre à la plage ou à la piscine, au risque de voir apparaître une série de taches sur votre visage. Le mieux reste de vous tenir éloignée de cet actif pendant toute la période estivale ; si vous avez du mal à vous en passer, pensez à appliquer une crème solaire protection 50+ par-dessus et évitez au maximum de vous exposer.

Les AHA et BHA

Les AHA (l’acide glycolique, l’acide mandélique, l’acide lactique) et les BHA (l’acide bêta-hydroxylé et l’acide salicylique) sont d’excellent exfoliants pour la peau. Ils permettent entre autres d’homogénéiser le teint, de lutter contre la surproduction de sébum et de dissoudre les cellules mortes.

Mais en compensation, ils affinent le grain de peau et la rendent donc plus fragile face aux UV. Mieux vaut donc s’en passer pendant la période des vacances et s’en resservir sous forme de lotion ou de poudre exfoliante une fois rentrée de congés pour redonner de l’éclat à l’épiderme.

Les huiles essentielles

Qu’elles soient pures ou diluées dans des cosmétiques, les huiles essentielles (de verveine, d’angélique, de céleri, de cumin, de citron, de pamplemousse, d’orange, de bergamote…) sont très irritantes quand elles entrent en contact avec les UV. Elles peuvent même, dans certains cas extrêmes, provoquer des brûlures au niveau de la peau.

Ce qui est compliqué, c’est que de nombreuses crèmes, shampoings et autres soins en contiennent ; il faudra donc vous montrer particulièrement vigilantes et regarder de près les listes INCI de vos produits préférés pour être sûre qu’aucune huile essentielle ne s’y trouve.

Le gel hydroalcoolique

OK, ce n’est pas exactement un cosmétique. Mais le gel hydroalcoolique est très utilisé, surtout depuis le début de la pandémie de Covid-19 ! Alors forcément, cet outil du quotidien avait toute sa place dans cet article.

Composé d’environ 70% d’alcool (et parfois d’eau oxygénée et de parfums de synthèse), il a un effet photosensibilisant sur la peau. Résultat : si vous en utilisez à la plage, vos mains vont s’assécher profondément et vous risquez même la brûlure, comme l’explique la dermatologue Catherine Oliverès-Ghouti à 20 minutes :

« On risque ce que l’on appelle une dermite en breloque, une brûlure caractéristique causée par la réaction de ces substances sur la peau avec le soleil. En clair, on développe dans un premier temps une brûlure, la peau est rouge et irritée, puis la tache prend une pigmentation marron qui peut durer des années. »

Le parfum

Depuis 1990, les parfums qui étaient composés de bergaptène (une molécule photoactive contenue dans les huiles essentielles d’agrumes et de bergamote) ont été débarrassés de cette substance controversée. Il est donc devenu possible de se parfumer avant d’aller à la plage (à condition de le faire au minimum 10 minutes en avance).

Mais il faut savoir que l’alcool, lui, reste très irritant, surtout pour les peaux sensibles. Pour éviter tout risque, misez donc plutôt sur des formules parfumées sans alcool qui vous permettent à la fois de sentir bon et de vous faire bronzer sans risque. Comme on le dit toujours, c’est la santé avant tout !

