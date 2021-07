Et si on parlait des cosmétiques qui peluchent sur la peau ?

On a beau étudier notre routine beauté de près, il y a certaines choses qu’on ne peut pas toujours prévoir… comme le fait que certains cosmétiques peluchent au contact de la peau. Mais pourquoi ce phénomène arrive-t-il ? Découvrons-le ensemble !

Que vous soyez une adepte de la superposition de produits ou une minimaliste, vous avez forcément déjà dû expérimenter la sensation désagréable d’un produit qui bouloche sur votre peau.

Ces petites pelures noires font souvent leur apparition une fois que la crème de jour est appliquée, mais est-ce pour autant la faute de cette dernière si cette réaction en chaîne se produit ? En réalité, plusieurs facteurs sont à prendre en compte.

Lorsqu’une crème hydratante est trop riche, elle a du mal à pénétrer et à être correctement absorbée par la peau. Du coup, elle reste à la surface de l’épiderme et devient poreuse quand on a le malheur de se toucher le visage !

Voilà pourquoi connaître son type de peau et ses besoins est une chose importante avant de mettre en place sa routine beauté : si elle a tendance à être déshydratée, elle aura davantage besoin d’eau que de gras — du coup, une crème hydratante sous forme de gel pourrait être une bonne alternative. Sèche, elle sera plutôt avide de lipides (donc de gras), et aimera les formules riches ainsi que les huiles végétales.

Parfois, vous rencontrez une personne au travail ou en soirée et c’est le coup de foudre amical (ou amoureux). Mais le hasard de la vie ne vous a-t-il jamais permis de faire la connaissance d’une personne avec qui vous ne vous vous entendiez fondamentalement pas ?

Figurez-vous que les actifs fonctionnent aussi par affinités : malgré tous les efforts déployés par l’industrie cosmétique, certains n’arrivent vraiment pas à cohabiter sur votre épiderme !

Une crème à la vitamine C juste après avoir utilisé un exfoliant enzymatique aux acides de fruit ? Hum… Mieux vaut éviter quand on sait que les deux sont particulièrement irritants pour la peau.

De même pour les exfoliants et les sérums anti-taches qui ont tendance à éliminer les cellules mortes de façon trop abrasive jusqu’à parfois créer un vrai traumatisme pour l’épiderme — lequel vous le fera évidemment savoir en peluchant et en vous donnant des sensations de picotements.

Les silicones font partie des ingrédients qui posent aujourd’hui problème pour de nombreuses raisons. D’abord parce que leur formule a tendance à obstruer les pores de la peau, mais aussi parce qu’en n’étant pas absorbés, ils favorisent les bouloches, comme l’explique le Docteur Rowe, dermatologue interviewé par Bustle :

La bonne nouvelle, c’est qu’aujourd’hui les silicones sont largement remplacés par des équivalents naturels et qu’il est donc facile de les éviter avec un tout petit peu de vigilance.

Pour que les cosmétiques soient correctement absorbés par la peau, il est important de les appliquer dans un ordre précis ; sinon, on risque qu’ils ne soient pas efficaces ou tout simplement qu’ils créent de petites pelures sur l’épiderme. Pour ne pas vous tromper, le dermatologue docteur Comstock, également interviewé par Bustle, conseille l’ordre suivant :

« Appliquez les produits par ordre de poids et de viscosité. Il faut d’abord choisir les formules à base d’eau (la texture est plus fluide), et appliquer les produits à base d’huile en dernier pour sceller la peau. Donc les toners et sérums passent en premier et les crèmes/écrans solaires, ainsi que le maquillage, en dernier. Tant que vous commencez d’abord par des produits plus légers, plus minces pour finir avec des produits plus lourds et gras, ça devrait être OK. »