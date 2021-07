Real talk : est-ce que boire beaucoup d’eau a vraiment un impact sur la peau ?

On entend souvent que boire beaucoup d’eau fait partie des éléments essentiels pour avoir une belle peau. Mais qu’en est-il vraiment ? Des experts répondent.

Article publié le 11 juin 2021

Les stars en ont fait leur « secret de beauté numéro 1 ». Elles sont nombreuses à conseiller de boire un grand verre d’eau au réveil, ne font pas un mètre sans leur eau artésienne et conseillent d’en ingurgiter le plus possible. En soi, ce n’est pas une mauvaise recommandation : s’hydrater, c’est important (sans blague). Mais est-ce que boire beaucoup d’eau est vraiment la clé d’une peau lisse, rebondie et nette ? Telle est la question !

L’impact de l’eau sur la peau : un vrai manque de recherche sur le sujet

Pour commencer, petit rappel : le corps humain est composé de grandes quantités d’eau — celui d’une personne de 75kg en contient 45 litres, pour vous donner une idée. En moyenne, on élimine 2 litres par jour via les urines et la sueur ; une déperdition tout à fait naturelle, mais qu’il est important de compenser en buvant de l’eau pour maintenir l’équilibre. Sinon, on se dessèche, vous l’aurez deviné.

On vous voit déjà vous demander si le Coca est une option : la réponse est non ! Selon une étude parue dans The American Journal of Clinical Nutrition en 2016, les boissons sucrées permettraient une hydratation plus longue, mais elles ont également besoin d’une grande quantité d’eau pour être digérées, ce qui est plutôt contre-productif.

Trêve d’aparté et passons à l’impact de l’eau sur la peau qui de son côté, est beaucoup moins limpide. Selon Margarita Lolis, dermatologue certifiée et chirurgienne au Schweiger Dermatology Group à Hackensack dans le New Jersey, interviewée par Byrdie , il y a un vrai manque d’études à ce sujet :

« Alors que tout le monde dit que l’eau potable est importante pour la santé globale et que les médecins recommandent de manière générale plus d’eau et moins de boissons contenant de la caféine ou du sucre, il y a un manque de recherche prouvant l’impact de la consommation d’eau sur l’hydratation de la peau ou l’apparence générale des personnes en bonne santé. »

Elle poursuit :

« La vérité, c’est que lorsque vous buvez de l’eau, elle ne va pas automatiquement à la peau : elle hydrate les cellules une fois absorbées dans la circulation sanguine et filtrées par les reins. Donc, au niveau cellulaire, l’eau potable est excellente, car elle rince le système et hydrate notre corps en général. »

Une théorie validée par le docteur Joshua Zeichner, dermatologue certifié, directeur de la recherche cosmétique et clinique en dermatologie à l’hôpital Mount Sinai de New York, également interviewée par Byrdie :

« L’eau potable qui aiderait à garder votre peau hydratée, c’est un mythe. Il n’y a aucune donnée soutenant l’idée que boire un verre d’eau aide à hydrater la peau. D’un autre côté, il n’y a aucune donnée pour montrer que boire moins de huit verres d’eau par jour est réellement nocif. Le seul avertissement est que si vous êtes gravement déshydraté, cela va faire des ravages sur votre peau. »

Pour hydrater la peau, pensez aux… crèmes hydratantes, pardi !

Mais alors que faire pour maintenir l’hydratation de la peau et son élasticité ? Et bien pour ces spécialistes, la réponse est simple : il est conseillé de mettre en place une routine douce et d’utiliser une bonne crème hydratante !

« En termes d’hydratation, les hydratants topiques peuvent en fait être beaucoup plus efficaces que l’eau potable. Les crèmes hydratantes contiennent trois types d’ingrédients qui agissent ensemble pour aider la peau. »

En pratique, ça donne quoi ?

Mettre en place le double nettoyage

On vous en parle sans arrêt : le double nettoyage fait partie des nouvelles routines qui font un bien fou à la peau. Tout droit venu d’Asie, il consiste à utiliser une huile ou un baume démaquillant pour enlever les impuretés lipophiles (maquillage, sébum) puis de compléter ce geste avec un gel ou un lait nettoyant. Le but ? Avoir une peau parfaitement propre sans pour autant l’agresser afin que celle-ci puisse absorber l’intégralité des actifs des soins et être donc mieux hydratée.

Utiliser une bonne crème hydratante

La crème hydratante est idéale pour renforcer la barrière hydrolipidique et apporter les actifs dont la peau a besoin. Si vous la sentez déshydratée, on ne saurait que trop vous conseiller d’adopter une formule à base d’acide hyaluronique qui permet de maintenir le niveau d’hydratation des tissus cutanés, rendant ainsi l’épiderme plus lisse, ferme et rebondi ! Si vous avez la peau sèche en revanche, ce sera du côté des huiles que vous pouvez vous tourner, car votre épiderme a tendance à sécréter peu de sébum.

Vous savez tout ! Maintenant, buvez un verre d’eau pour le plaisir : votre corps vous remerciera quoiqu’il arrive. Simplement, ce ne sera pas forcément en vous donnant une peau de pêche…

À lire aussi : 5 astuces pour éliminer silencieusement un bouton pendant la nuit