Comment éliminer un bouton en une nuit, comme par magie

Publié le 11 décembre 2017

Ceci est une dédicace à tous les boutons qui sont apparus sur mon visage les jours où ce n’était clairement pas le moment. Un peu comme celui qui a fait irruption un jour avant que je passe mon bac, ou celui qui a littéralement gâché ce date que j’attendais depuis des mois — que dis-je, des années !

Alors aujourd’hui, pour tous ces moments où j’aurais eu envie de trouver une solution rapide qui puisse calmer cette ou ces péninsules qui faisaient surface sur mon visage, je vous donne toutes les astuces que je connais ou que j’ai découvertes au fil de mon parcours.

L’idée c’est de se réveiller avec un bouton moins pire que la veille et d’être ainsi d’une meilleure humeur. Of course, vous vous en doutez, ce n’est humainement pas possible de faire disparaître totalement une imperfection d’un jour à l’autre, mais ces quelques tips devraient vous aider à contrôler sa taille et son relief. Go !

Nettoyez correctement votre visage sans l’agresser

Quand un bouton commence à se pointer, avant de pouvoir lui régler son compte, c’est important de bien se nettoyer le visage. Ce geste va permettre de débarrasser les pores de ce qui les obstrue tout en offrant à la peau la possibilité de bien absorber les actifs des soins que vous allez appliquer.

Et pour faire ce job, quoi de mieux que le double nettoyage ? Oui oui on sait… On vous en parle TOUT LE TEMPS. Mais en même temps, cette routine est celle qui a le plus fait ses preuves ces cinq dernières années. Et on voudrait pas que vous manquiez l’info.



Pour la faire simple, le double nettoyage permet de retirer les impuretés lipophiles grâce à une huile ou un baume démaquillants (à utiliser dans un premier temps), et hydrophiles grâce à un lait ou à un gel nettoyant (à utiliser en deuxième temps).

Une fois votre peau parfaitement nettoyée, séchez-la par tapotements avec une serviette propre ou un mouchoir à usage unique (un peu moins écolo) et passez à l’étape suivante.

Utilisez un masque à base d’acide salicylique

L’acide salicylique est un actif très puissant pour combattre l’acné. Il permet de décoller les cellules mortes tout en stimulant le renouvellement cellulaire et en combattant les bactéries à l’origine du bouton. Bref, c’est un actif hyper complet qui se trouve à la fois dans des crèmes localisées, des patchs, mais aussi des masques — à ne pas laisser plus de 10 minutes chrono !

Si on devait vous recommander un format qui fonctionne très bien, ce serait ce dernier, car en plus de venir compléter le double nettoyage, il va complètement désencombrer les pores tout en traitant le bouton en profondeur.

L’acide salicylique a fait l’objet de plusieurs études le soupçonnant d’être potentiellement un perturbateur endocrinien. Des études qui ont ensuite été réexaminées en 2018 par le CSSC (Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs). D’après eux, l’actif est jugé sûr aux limites actuelles de concentration prévues par la réglementation. Mais le CSSC poursuit ses investigations quant à son caractère potentiel de perturbateur endocrinien.

Appliquez un patch d’hydrocolloïde

On voit de plus en plus de personnes utiliser des patchs hydrocolloïde sur les réseaux sociaux. Mais à quoi servent-ils exactement ? La réponse, c’est la dermatologue américaine Shereene Idriss qui la donne dans le magazine Glamour US :

« L’hydrocolloïde est un matériau hydrophile qui attire l’eau. Traditionnellement, il est utilisé sur les plaies ouvertes pour favoriser l’humidité et accélérer la cicatrisation. En ce qui concerne l’acné, il permet de diminuer l’intensité d’un bouton en extrayant le liquide ou le pus. »

C’est très efficace, mais il faut tout de même les utiliser avec attention, comme l’explique la dermatologue :

« Lorsque vous utilisez un pansement, il est très important de les changer toutes les 12 heures au moins et de bien nettoyer votre visage. Sinon, vous risquez de créer un environnement humide et un terreau fertile pour les bactéries, ce qui aggraverait les choses. »

Pensez à l’aloe vera !

Si l’aloe vera est idéal pour soigner les coups de soleil, sa pulpe riche en vitamines (A, B, C, E), en minéraux, en acides aminés, en enzymes, en glucose, en carotène et en acide salicylique fait également des miracles sur les inflammations. Elle permet à la fois d’apaiser, de traiter la zone, de cicatriser et dispose également de vertus antiseptiques pour combattre les bactéries responsables de l’apparition du bouton.

Selon le docteur Michele Green, une dermatologue américaine interviewée par Byrdie, le meilleur produit proposé sur le marché seraient les patchs anti-acné de la marque Peace Out Cosmetics :

« Ces patchs contiennent un mélange d’acide salicylique, de vitamine A et d’aloe vera. La combinaison de ces trois ingrédients agit pour éliminer les boutons et les rougeurs pendant la nuit. »

Continuez à vous hydrater

Ce n’est pas parce qu’un petit bouton se pointe que votre peau n’a pas besoin d’être correctement hydratée ! Ce geste permet de renforcer la barrière hydrolipidique de l’épiderme, qui lui sert de protection contre les agressions extérieures. Sans hydratation, elle faiblit et votre peau devient donc perméable à pollution, au vent, au calcaire et à toutes les autres attaques de votre quotidien.

Mais voici aussi ce qu’il ne faut pas faire !

Il y a plusieurs choses que l’on peut être tentées de faire lorsqu’un gros bouton se pointe, mais qui finissent par nous desservir. D’abord, on vous conseille d’éviter les gommages en grains qui ont tendance à traumatiser la peau, car ils sont plus agressifs que leurs cousins les gommages chimiques.

Dans un deuxième temps, et vous devez d’ores et déjà le savoir : laissez vos mains en dehors de tout ça. En gros : ne tentez pas de percer votre bouton. Déjà parce que vous n’allez très probablement pas y arriver, mais aussi parce que le pus qui va en sortir va se répandre sur les zones saines du visage et les « contaminer » (miam).

Dernière chose, mais pas des moindres : évitez les traitements trop abrasifs ! Dentifrice, citron, bicarbonate et autres joyeusetés sont parfaits pour remplir leur rôle primaire, mais n’ont absolument rien à faire sur la peau… Et ce, même s’il y a 150000 articles sur internet qui parlent de leur incroyable efficacité.

Et puis comme toujours, si vous voyez que votre bouton semble anormal ou qu’il ne part pas, n’hésitez pas à aller consulter un dermatologue. Lui seul, pourra vous prescrire le traitement adapté à vos besoins et à votre peau.

