5 astuces skincare qui auraient sauvé ma peau quand j’étais ado

Ado, j’ai fait pas mal de conneries avec ma peau. Et ça ne serait probablement jamais arrivé si j’avais su tout ce que je sais aujourd’hui…

Qu’on se le dise, l’adolescence n’est pas la période la plus chouette de la vie niveau dermato. Enfin… Du moins selon moi. Puisqu’entre mes 15 ans et mes 19 ans s’est jouée une bataille sans merci contre boutons, micro-kystes et points noirs. Si vous voulez savoir comment j’ai fini par la gagner (non pas sans quelques cicatrices au passage), scrollez, je vous dévoile toutes les astuces que j’ai apprises au fur et à mesure des années.

Astuce n°1 : Se laver le visage TOUS LES SOIRS même quand on ne porte pas de makeup

Je souligne souvent l’importance du double nettoyage dans une routine skincare. Ce que je dis moins en revanche, c’est que se laver le visage est un rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte. Et ce, même si vous n’avez pas porté de maquillage de la journée et que vous êtes restée chez vous.

Pourquoi une politique si drastique ? Je ne suis pas du genre rigide dans la vraie vie, mais quand il s’agit de la peau, être persévérante est la clé pour lui permettre de retrouver santé et confort. En l’occurence, quand vous restez chez vous, vous accumulez quand même un certain nombre d’impuretés à la surface de votre épiderme, en plus du sébum sécrété de façon totalement normale par celui-ci. Tous ces éléments peuvent venir obstruer les pores et créer un univers de choix pour le développement des bactéries. Pour éviter ça, il n’y a qu’une seule solution : le démaquillage ET le lavage du visage. Et pas la peine d’utiliser des produits ultra astringents pour le faire ! L’important c’est d’être persévérante pas de décaper votre peau…

Retrouvez l’huile démaquillante, Seasonly, 22€

Retrouvez l’huile démaquillante, Sephora, 9,99€

Astuce n°2 : les gommages en grains sont les ennemis de notre visage

S’exfolier la peau permet de débarrasser les pores de leurs obstructions afin de rendre le renouvellement cellulaire plus optimal. C’est aussi une bonne façon d’affiner le grain et de permettre aux soins d’être correctement absorbés. Et qu’on se le dise, pour faire ce job, je n’ai besoin que d’une seule chose : d’un exfoliant chimique liquide. Le problème avec les gommages mécaniques ? Ils sont agressifs, créent des micro lésions et ont tendance à abîmer la couche protectrice de l’épiderme. Bref, je m’en passe depuis plusieurs années, et vous pouvez le faire aussi.

Retrouvez le Masque à l’acide salicylique, The Ordinary, 13€

Astuce n°3 : tout ce qui est agressif n’est pas forcément efficace

Quand j’étais ado, je pensais que dès qu’un produit piquait sur la peau, ça voulait forcément dire qu’il allait résoudre ma problématique. Plus ça piquait, plus je me voyais, le visage lisse, kiffant la vie sans makeup. Bon… Autant vous dire que j’avais tort. Parce que le souci qui s’est posé, c’est que plus j’utilisais des produits astringents, plus ma barrière cutanée devenait inexistante. Et moins ma peau était protégée des agressions extérieures, plus elle faisait des boutons… Un vrai casse-tête.

En réalité, ce dont mon épiderme avait besoin, ce n’était pas de produits agressifs, mais de soins ciblés qui pourront équilibrer la production de sébum, avoir une action anti-inflammatoire et anti-bactérienne sans assécher la peau.

Pour ce faire, j’ai mis en place le double nettoyage (eh oui, le gras appelle le gras, donc une huile démaquillante est LE bon produit à utiliser). Ensuite, place aux soins ciblés pour assécher les boutons directement. Pas la peine d’en appliquer des tonnes, une petite pointe de crème suffit à faire le job à la perfection.

Finalement, je termine sur l’hydratation, avec une crème rééquilibrante (matifiante si besoin) précédée d’un sérum purifiant à appliquer sur peau humide.

PS : Si malgré vos efforts et votre persistance, les boutons continuent de faire leur show, pensez à vous rendre chez un spécialiste, qui pourra vous prescrire un traitement adapté à vos besoins.

@Enecta Cannabis extracts via Unsplash

Retrouvez Effaclar Duo, La Roche Posay, 9,99€

Retrouvez la Crème hydratante matifiante, Pai, 39€

Astuce n°4 : les huiles de soins peuvent aider

De l’huile sur une peau grasse ou acnéique ? Mais quelle idée ? Eh bien figurez-vous qu’elle n’est pas si folle que ça puisque certaines huiles végétales ont la particularité de réguler la production de sébum tout en ayant une action anti-inflammatoire et anti-bactérienne. Le squalane végétal, par exemple, lisse et hydrate l’épiderme sans laisser de fini gras. Non comédogène, il n’obstrue pas les pores et incarne l’huile parfaite pour les peaux mixtes à grasses. En plus, il maintient un bon niveau d’hydratation et permet aux agressions du quotidien de ne pas percer la barrière cutanée. Que demande le peuple ?

Retrouvez l’huile visage de voyage au squalane, Indie Lee, 15€

Retrouvez l’huile au rosier sauvage, Pai Skincare, 29€

Astuce n°5 : il faut environ 21 jours pour savoir si un produit fonctionne

Ce n’est pas vraiment une astuce, mais c’est tout de même important de le savoir. Quand j’étais plus jeune, je pensais que si un produit ne montrait pas des effets dès les premiers jours, c’était le signe qu’il ne marchait pas. En réalité, j’avais tort. Trop longtemps, l’industrie de la beauté a utilisé des matières premières astringentes ou issues de la pétrochimie pour nous donner l’illusion que leurs produits fonctionnaient rapidement. En fait, la plupart du temps, c’était des leurres qui offraient de bons résultats au début avant de rendre la peau plus sensible et réactive qu’avant, notamment grâce aux silicones, aux huiles minérales ou aux sulfates.

Heureusement, aujourd’hui, les marques sont de plus en plus nombreuses à répondre à l’appel du consommateur en commercialisant des produits à base d’ingrédients naturels ou d’actifs issus de la biotechnologie. Mais ces derniers ont besoin qu’on leur laisse un certain temps pour nous montrer tous leurs pouvoirs.

En moyenne, comptez 21 jours à partir de la première application pour voir, ou pas, les premiers résultats apparaître. Et ne commencez pas cinq produits en même temps, sinon vous allez avoir du mal à distinguer quel cosmétique vaut vraiment le coup d’être racheté !

