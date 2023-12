Trois astuces pour trouver la motivation de faire du sport quand il fait nuit à 17 heures

Envie de vous défouler sans vous les peler ? Ne cherchez plus, ces astuces sont faites pour vous.

Les réunions s’enchaînent, les tableaux Excel se remplissent, le café se vide, et pouf ! Il est à peine 17 heures, voilà qu’il fait nuit noire. Vous êtes toujours au bureau, vous avez passé la journée sur une chaise, les yeux rivés sur un écran, et n’avez même pas vu les heures défiler. Alors que le clap de fin se rapproche, vous hésitez entre rentrer vous glisser sous la couette ou faire un peu d’exercice pour réveiller ces petites choses étranges que l’on surnomme « muscles » et qui sont bien heureuses d’hiberner tranquillement. Comme je vous comprends ! Si, comme moi, ce qui vous manque, ce n’est pas tant l’envie mais surtout la motivation, voici de quoi vous accompagner dans votre élan. (Et si vous préférez votre couette c’est très bien aussi, on vous juge pas !).

Rester chez soi

La solution idéale pour celles qui, comme moi, n’ont pas du tout envie d’affronter le froid de décembre. Plutôt que d’aller au sport, pourquoi ne pas faire venir le sport à vous ? Pour cela, Youtube est votre meilleur allié. Une vidéo de 20 minutes et le tour est joué. Pour cela, il suffit d’avoir un tapis et un peu de place chez soi (ce qui n’est pas toujours évident, surtout à Paris, je vous l’accorde). Voici une sélection de comptes à suivre :

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Trouver des compagnonnes de galère

Tout d’abord, si vous êtes prête à braver la tempête, bravo. Voici une médaille de courage virtuelle !

Pour ma part, je trouve qu’à plusieurs, c’est plus facile. Embarquer des ami•es, pour courir ou pour suivre une session de Yoga, aide à se motiver. Et si personne de votre entourage n’a envie de souffrir avec vous, ou que vous voulez surfer sur l’adrénaline du groupe, je vous conseille de faire un tour sur le site de SwedishFit pour dégoter des cours de sport collectifs à tout petit prix (entre 12 et 15 euros la séance). Pas besoin de s’abonner, on réserve simplement une session dans la discipline de son choix, près de chez soi. Ces prix attractifs sont possibles, car les cours ont lieu dans des gymnases scolaires ou autres lieux qui accueillent habituellement du public, quand les espaces sont vacants.

Choisir la bonne tenue

La motivation est aussi souvent une question de confort. C’est pour cela qu’une tenue adaptée, qui ne tient ni trop chaud ni trop froid, contribue grandement à faire de sa séance de sport une expérience que l’on voudra renouveler, même dans les nuits d’hiver. La marque lululemon propose par exemple une gamme de leggings de Yoga, Align, conçue dans une matière douce et légère, dans laquelle on respire bien et qui permet une flexibilité optimale sans risquer de détendre le tissu. Certains modèles se portent même à la ville avec leur coupe légèrement évasée, de quoi aller directement du bureau à son cours, sans risquer un passage à la maison dont on n’est jamais sûre de redécoller.

Ajoutez Madmoizelle à vos favoris sur Google News pour ne rater aucun de nos articles !