Vous avez les pieds secs ? Et si vous testiez cette astuce (efficace) qui fait effet en 2 heures ? 

Vous avez les pieds secs et aucun gommage n’a réussi à les rendre moins rugueux ? On a la solution qui va vous faire gagner en confort.

La génétique, le port de chaussures sans contrefort, de collants ou de matières synthétiques sont autant de facteurs qui peuvent engendrer une certaine sensation d’inconfort et de sécheresse au niveau des pieds. Pour lutter contre ces callosités, la première chose à laquelle on pense, c’est d’utiliser une râpe (électrique ou manuelle) afin de rendre la surface de la peau moins sèche, ou de prendre rendez-vous chez un podologue. Mais saviez-vous qu’il existe un autre moyen, plus doux, d’adoucir vos talons, plantes et autres parties rugueuses ? Cette solution s’appelle : l’acide glycolique.

@calistatee

La bonne routine sans effort contre les pieds secs

C’est une fois de plus sur TikTok, notamment grâce à une influenceuse beauté portant le nom de @calistatee, que l’on a repéré cette astuce qui pourrait bien devenir d’utilité publique. Au lieu d’utiliser des râpes et autres masques pour les pieds à la composition parfois obscure, vous pouvez tout simplement imbiber un coton d’acide glycolique et le passer délicatement sur l’ensemble des zones que vous souhaitez adoucir. Faisant partie de la famille des acides alpha-hydroxylés (également appelés les AHA), l’acide glycolique est connu pour affiner le grain de peau, atténuer cicatrices et taches pigmentaires tout en stimulant la synthèse de collagène et d’élastine.

En gros : en le passant sur le pied, vous allez affiner la couche cornée et la rendre donc plus perméable aux soins que vous allez appliquer ensuite !

Car il ne suffit pas de passer un coton d’acide glycolique pour que les pieds soient aussi doux que ceux d’un bébé. Une fois ce premier geste effectué, vous devez appliquer une crème hydratante spécialement conçue pour les pieds (à base d’urée par exemple). Une fois bien nourris, il ne vous reste plus qu’à emprisonner vos petits petons dans une paire de chaussettes épaisses et 2 heures plus tard, admirez le résultat !

L’acide glycolique : un produit multifonctions

L’acide glycolique dispose d’une multitude de bienfaits pour la peau. Adapté à tous les types d’épidermes, il exfolie en douceur sans jamais affaiblir le film hydrolipidique. Si de nombreuses personnes l’utilisent sur le visage à mesure de deux applications par semaines, d’autres, plus téméraires l’appliquent aussi au niveau du cuir chevelu afin de pouvoir l’exfolier sans le déséquilibrer. Certaines marques, utilisent également des AHA pour mettre au point des gommages pour le corps capables d’améliorer la texture de la peau notamment en cas de kératose pilaire. Bref… C’est une lotion à tout faire qu’il est toujours bon d’avoir dans sa salle de bain.

Shoppez de l’acide glycolique

Découvrez l’acide glycolique de The Ordinary à 12,90€

À lire aussi : Cet accessoire beauté promet de retirer les poils sans douleur… Mais qu’en est-il vraiment ?

Crédits de l’image de une : @calistatee.