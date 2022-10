Vraie question : les produits de beauté 2-en-1, ça marche vraiment ?

S’ils sont les produits les plus plébiscités pour voyager ou pour prendre soin de soi rapidement, les cosmétiques 2-en-1 questionnent. Sont-ils aussi efficaces qu’ils le prétendent ? Sont-ils finalement à éviter ? Voici des réponses.

Un gel douche qui fait aussi office de shampoing, une base de teint highlighter, une crème hydratante teintée, un blush à appliquer sur les lèvres… De plus en plus de produits 2-en-1 arrivent sur le marché. Pratiques et rapides à utiliser, ils conviennent parfaitement à nos modes de vie à 100 à l’heure. Mais une vraie question subsiste : font-ils leur job aussi bien que des cosmétiques « normaux » ou sont-ils finalement de purs produits marketing ? Voyons ça ensemble.

Produit 2-en-1 : que penser des shampoings ?

Le cas des shampoings douche

Avoir l’opportunité de se laver les cheveux et le corps avec le même cosmétique est une option qui permet de faire à la fois des économies de produit, de temps et d’argent. À priori, ça semble être la solution idéale. Mais ne crions pas victoire si vite ! La problématique avec ce type de formule, même lorsqu’elle contient des ingrédients de bonne qualité, c’est qu’elle ne peut pas répondre à tous les besoins spécifiques de chaque zone. On parlera donc souvent de « shampoing/douche apaisant », ou de « shampoing/douche doux », car les seuls points communs qu’il y a entre le cuir chevelu et la peau (du corps et du visage), ce sont : l’irritation et l’inflammation.

En revanche si vous voulez hydrater vos racines tout en traitant vos soucis d’acné corporelle, là, l’exercice commence à se corser. Malheureusement, il n’existe pas encore de shampoing douche 2-en-1 capable de répondre à toutes ces problématiques en même temps, mais la science fait des miracles et qui sait, un jour peut-être !

Le cas du shampoing + après-shampoing

Et si on ne mélangeait pas les zones et qu’on se concentrait uniquement sur les cheveux. Il existe, par exemple, des shampoings 2-en-1 (qui contiennent shampoing + après-shampoing). Sont-ils plus appréciables pour autant ? La réponse est non. Les experts ne sont pas beaucoup plus convaincus… D’après eux, la partie soin de ce type de produit laisserait un dépôt sur les cheveux qui finirait par les rendre ternes et cassants.

Le chimiste cosmétique Perry Romanowski, interrogé par Allure explique ce phénomène :

Lorsque le shampoing est dilué sur les cheveux, les micelles du détergent s’ouvrent et le silicone se dépose sur les cheveux. Les polymères cationiques fonctionnent de la même manière, sauf qu’ils ne se trouvent pas dans les micelles du shampooing. Au contraire, ils sont dissous dans le shampooing, puis lorsque le produit est plus dilué, ils tombent de la solution et se plaquent sur les cheveux. »

Le coiffeur Andrew Fitzsimons est lui aussi très catégorique sur le sujet :

« L’accumulation de produit au fil du temps commence à rendre les cheveux ternes et à les alourdir. Pour contrer ce problème, vous devrez utiliser un shampooing clarifiant pour aider à dénuder les cheveux et recommencer le processus. »

En conclusions : mieux vaut laisser les shampoings 2-en-1 pour le dépannage et miser plutôt sur des produits dédiés qui sauront traiter, hydrater, nourrir, sans pour autant agresser une partie du corps souvent délaissée : le cuir chevelu (pourtant si important).

@Johanne Kristensen

Et des soins ?

Le cas des crèmes hydratantes + SPF

Côté soins, beaucoup de marques sortent dorénavant des crèmes hydratantes disposant d’un écran solaire. Si l’idée est plutôt sympa et pratique en théorie, dans les faits, elle est malheureusement confrontée à une problématique majeure : son SPF protège moins bien la peau qu’une crème solaire classique. C’est en tout cas ce que prouve une étude de l’Université de Liverpool, reprise sur le site de la British Association of Dermatologists, dans laquelle des chercheurs ont démontré que la peau était plus touchée par les UV lorsqu’elle porte une crème avec SPF 30 qu’un écran solaire classique du même indice… Dommage.

Le cas de la crème hydratante + primer

Un autre type de produit fait de plus en plus parler de lui en ce moment : la crème hydratante primer. Dans ce cas, il est important de rester vigilant afin de déterminer quels sont les actifs et ingrédients utilisés dans cette formule. Le but ? Qu’aucune silicone ne fasse partie de l’équation. Car si ces dernières sont souvent utilisées dans les primers, elles ont la particularité de n’avoir aucune propriété pour la peau. Bien au contraire, elles ont plutôt tendance à recouvrir cette dernière d’un film gras synthétique qui peut boucher les pores et empêcher la bonne absorption des actifs.

Que penser du make up ?

Le domaine du maquillage fait partie des plus pro-actifs lorsqu’il s’agit de mélanger les formules pour leur permettre de pouvoir couvrir de nombreux besoins. C’est le cas, par exemple, du blush 2-en-1 qui permet à la fois d’apporter une touche de couleur aux pommettes tout en colorant les lèvres. Généralement plutôt hydratantes et riches, ce type de formules n’a aucune contre-indication mais peut ne pas convenir à tous les types de peaux. Les épidermes mixtes à gras, par exemple, n’y trouveront pas forcément leur compte car la sensation lipidique qui s’associe à l’application de ces produits aura pour conséquence de donner une impression de pores plus larges. Les peaux les plus sèches, quant à elles, seront ravie du confort apporté par ces produits.

Minimiser sa routine : une solution plus fiable que l’utilisation de produits 2-en-1

Malheureusement, rares sont les produits 2-en-1 qui comblent tous nos désirs tout en restant aussi efficaces que les produits classiques. Et si cette solution semble plus rentable sur le papier, minimiser sa routine, qu’elle soit skincare ou make up, peut être une meilleure idée afin de prendre soin de chaque zone sans la déséquilibrer. Le risque ? Agresser, dénaturer et pousser à bout sa peau, ses cheveux ou son cuir chevelu qui ne demandent finalement qu’une seule chose : de la douceur.

Pour une routine minimaliste mais tout autant efficace, il n’y a pas de secret. Il faut : nettoyer, exfolier, hydrater et protéger. Ce concept est valable pour toutes les zones de votre corps et il restera votre meilleur allié.

À lire aussi : Peau sensible vs. peau sensibilisée, on vous explique la différence

Crédits de l’image de une : @Cottonbro