Les TikTokeuses américaines prennent la Biafine pour une crème hydratante multifonctions et c’est dangereux

Les Américains nous envient nos produits de parapharmacie. Mais quand ils prennent la Biafine pour une crème hydratante à appliquer au quotidien sur leur peau, là, ça devient inquiétant.

Les parapharmacies Françaises sont réputées dans le monde entier pour détenir des trésors de la cosmétique et des produits pharmaceutiques à visée médicale très performants. Malheureusement, une crème permettant de calmer les brûlures et les coups de soleil que l’on connait tous, la Biafine, a vu son utilisation détournée par des TikTokeuses Américaines en retour de voyage. Au lieu de l’appliquer de manière ponctuelle sur les zones où le soleil aurait tapé trop fort, elles l’utilisent comme crème de jour et recommandent une application quotidienne.

La trend est si importante, que le hashtag #biafine cumule environs 5 millions de vues sur la plateforme chinoise. Et puisque tout ce qui est recommandé sur TikTok fait généralement le buzz, les influenceuses et leurs followers n’hésitent pas à acheter des tubes de Biafine en masse pour éviter d’en manquer.

Les bienfaits de la Biafine vantés sur TikTok

Mais pourquoi donc les TikTokeuses comme @glowwithava (1,4 millions d’abonnés) parlent de la Biafine comme un produit « miracle » ? D’après elles, le tube vert et blanc servirait à hydrater profondément les peaux les plus sèches et combattre activement la déshydratation grâce à une formule riche et apaisante. Bien que certaines soient au courant de son utilisation initiale, elles pensent que la Biafine est un produit hydratant multifonctions. Heureusement, les Français présents sur la plateforme se sont empressés de spécifier, avec beaucoup d’humour, que l’utilisation de la Biafine est détournée par les TikTokeuses et qu’il n’est pas conseillé de l’appliquer au quotidien. On peut notamment lire : « That’s for les coups de sunshine madame not for le visage hein » ou encore : « La Biafine c’est pour les brûlures et les coups de soleil… c’est gras, ça colle, c’est épais. »

@glowwithava

Appliquer de la Biafine au quotidien, quel est le problème ?

Contenant de la triéthanolamine, un allergène suspecté d’être cancérigène la Biafine ne doit absolument pas être appliqué en grandes quatités sur une longue période. Le risque ? D’après le site d’Inci Beauty : « De nombreuses études (CIR y compris) semblent indiquer que la TEA soit toxique pour la peau, le système immunitaire et les voies respiratoires chez l’homme. Une ou plusieurs études sur des animaux ont montré des effets sur les organes des sens à de très faibles doses, en particulier lorsqu’elles sont utilisées autour de la bouche, des yeux et des lèvres, et un ou plusieurs tests in vitro sur des cellules de mammifère ont montré des résultats de mutation positifs. »

Autre élément négatif qui rend la Biafine incompatible avec une utilisation quotidienne : elle est photosensibilisante au soleil.

Des défauts qui n’enlèvent pas ses qualités apaisantes et réparatrices lorsqu’elle est appliquée ponctuellement et temporairement sur la peau pour soigner un coup de soleil ou une brûlure superficielle…

Crédits de l’image de une : @glowwithava.