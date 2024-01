Ce type de crème hydratante serait la pire pour la peau selon 60 Millions de Consommateurs 

Selon le magazine 60 Millions de Consommateurs, une gamme de crème hydratante serait bien plus néfaste pour la peau qu’on ne le croit…

L’hydratation fait partie des piliers de la routine beauté. Elle permet à la fois de renforcer la barrière hydrolipidique de la peau, de limiter les agressions extérieures et evidemment de maintenir rebond et élasticité. Encore faut-il choisir la bonne crème hydratante, dont la formulation ne contient pas ou peu d’ingrédients controversés et dont la texture convient à chaque type de peau.

Le problème, c’est que toutes les formules ne se valent pas et 60 Millions de Consommateurs veut attirer notre attention sur l’une d’entre elles : la crème hydratante dotée d’un écran solaire. Selon le magazine, cette dernière peut s’avérer inutile, voire dangereuse et son utilisation s’apparenterait à une « fausse bonne idée ». Mais pourquoi ?

Que reproche-t-on aux crème hydratantes avec écran solaire ?

Si hydrater sa peau quotidiennement et la protéger des effets néfastes des UV est une très bonne chose, utiliser un hydratant avec protection solaire l’est moins. Pourquoi ? Tout simplement parce que les crèmes hydratantes SPF 20, 30 ou 50+ ne contiennent pas assez de filtre UV pour se montrer efficaces. Il faudrait ainsi en appliquer une dose très importante afin de pouvoir être correctement protégé (2 mg par centimètre carré de peau). Le risque ? Que cette application massive de produit cause de l’inconfort et surtout énormément de brillance. Concrètement, ce ne serait pas du tout viable pour le consommateur.

Ne surtout pas en appliquer le soir

Si vous n’avez qu’une seule crème hydratante, que vous l’appliquez matin et soir et que cette dernière est dotée d’un filtre solaire, attention. Comme l’explique 60 Millions de Consommateurs, certains de ces filtres (ethylhexyl salicylate, ethylhexyl méthoxycinnamate, homosalate) peuvent être des pertubateurs endocriniens. « Y être exposé jour et nuit représente un risque sans aucun bénéfice. Autant s’en passer ! »…

Sans parler du fait que certains filtres ont besoin d’être stabilisés dans une formule qui peut s’avérer occlusive pour la peau, précise le magazine. Elle peut donc créer l’apparition de boutons et autres points noirs voire d’une déshydratation.

Vous l’aurez compris, mieux vaut miser sur une crème hydratante à la formulation maîtrisée et y ajouter une protection solaire (minérale ou chimique) dans un deuxième temps plutôt que d’appliquer ces produits 2-en-1 qui sont finalement, de purs produits marketing.

