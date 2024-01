Ce baume à lèvres ne disposerait d’aucune propriété hydratante d’après 60 Millions de Consommateurs 

Quand il fait froid, les lèvres, qui n’ont pas de film protecteur, ont tendance à gercer. Et si on peut compter sur des baumes à lèvres pour les réparer en douceur, certaines formules ne seraient pas vraiment des exemples d’efficacité.

En stick ou en pot, il est toujours important d’avoir un baume à lèvres à portée de main. Il faut dire que les lèvres font partie des zones corporelles les plus exposées. Que ce soit le froid, les frottements contre les vêtements ou les écharpes et même notre propre salive… Tous ces éléments peuvent les rendre sèches et gercées. Habituellement, appliquer du baume à lèvres peut s’avérer être salvateur. Malheureusement, toutes les formules ne se valent pas. Le magazine 60 Millions de Consommateurs s’est penché sur l’efficacité, ou non, de certains baumes à lèvres et l’un d’entre eux ne serait vraiment pas recommandé.

L’étude en bref

Pour effectuer cette petite étude, 60 Millions de Consommateurs a testé 22 soins pour les lèvres. On retrouve ainsi de grands noms de la cosméto comme Nuxe, Rooger Cavaillès, Avène ou encore le célèbre Labello. Et les résultats que les journalistes ont obtenus sont assez étonnants. Et pour cause, selon le magazine : « Moins de la moitié (des produits testés) sont véritablement satisfaisants, offrant à la fois une bonne performance d’hydratation et une composition rassurante ».

Le plus mauvais ? Le stick à lèvres hydratant rose sauvage de la marque Melvita. Si, évidemment, d’autres produits de ce label ont d’ores et déjà prouvé leur efficacité, celui-ci ne semble offrir « aucun gain d’hydratation » d’après le magazine. Pire, ce dernier contiendrait beaucoup plus d’allergènes que d’autres formules : « Le stick Melvita en contient le double par rapport aux sticks Hema, Nuxe, Caudalie ou Labello »

Coup dur pour la marque…

Quels sont les bons élèves ?

Afin de rééquilibrer la balance, 60 Millions de Conso’ a également primé les bons élèves de ce test. À la première place du podium, on peut ainsi retrouver le Baume-en-gel de la marque Vivaiodays. Une marque encore peu connue du grand public par rapport aux mastodontes Nuxe et Avène pour ne citer qu’eux. Ce triomphe est dû à plusieurs éléments selon le magazine qui s’explique :

« Il présente à la fois la meilleure hydratation objective (+66 % après deux heures et +78 % après quatre heures) et la composition la plus pauvre en substances à risque ».

Vous savez maintenant sur quelle formule vous tourner en cas de doute…

