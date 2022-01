Vos lèvres sont sèches ? Voilà pourquoi (et des solutions)

Les lèvres qui se gercent est un problème qui nous touche toutes et tous. Mais quelles en sont les causes et surtout, comment les réhydrater pour retrouver une bouche toute douce ?

Au cœur de l’hiver, il n’est pas rare de voir des lèvres se gercer, voire même dans certains cas, se craqueler. Froid, manque d’hydratation, problèmes dermatologiques ? On prête de nombreuses raisons à ce phénomène très fréquent. Mais pourquoi, et surtout comment y remédier le plus rapidement possible pour éviter un inconfort trop important ? C’est ce que nous allons voir ensemble.

Lèvres gercées : les causes du problème

S’humecter trop souvent la bouche

S’humecter les lèvres, ça donne l’impression de soulager cette zone, souvent en prise au froid. Malheureusement, le soulagement apporté par ce geste n’est souvent que de courte durée puisque, très rapidement, la bouche a tendance à devenir plus sèche qu’elle ne l’était auparavant. Mais pourquoi ? En fait, la salive contient des enzymes. Ces dernières permettent à l’organisme de pré-digérer les aliments ingérés. Et si ces enzymes sont totalement inoffensives dans la bouche, elles le sont moins SUR la bouche. En gros : elles auront tendance à les assécher profondément jusqu’à, parfois, les fissurer.

Utiliser des baumes enrichis en huiles minérales

Les huiles minérales ont très mauvaise réputation depuis quelques années. En même temps, il y a de quoi… Issues de la pétrochimie, elles n’ont aucune propriété bienfaisante pour la peau. Le problème, c’est qu’on en retrouve souvent dans les baumes à lèvres. La plus utilisée étant le petroleum. Et si celui-ci peut permettre de maintenir l’hydratation dans les tissus, il n’a aucun pouvoir hydratant, il retient simplement l’hydratation dans les tissus, ce qui fait une grosse différence ! Voilà pourquoi on a beau se tartiner les lèvres de Labello, aucune amélioration n’est à noter.

Avoir une perlèche

Avoir les lèvres gercées c’est une chose, mais lorsque ce sont les commissures qui se craquèlent, dans ce cas il est possible qu’une infection d’origine bactérienne (staphylocoque doré) ou mycosique (candida albicans), en soit la cause. On appelle ce phénomène la perlèche. Selon le docteur Elisabeth Berrissoul, interviewée par Femme Actuelle, cette maladie se définit par les caractéristiques suivantes :

« Cette inflammation des commissures des lèvres se traduit par des rougeurs, des fissures, voire des croûtes qui peuvent saigner quand on ouvre trop grand la bouche et ainsi entraîner des picotements. »

Pour en venir à bout, il faudra donc prendre rendez-vous avec un dermatologue ou un médecin généraliste qui sera en mesure de vous prescrire un antibiotique local si vous souffrez d’une infection bactérienne ou encore un antifongique dans le cas d’une perlèche mycostique.

Lèvres gercées : les solutions

Faire des gommages régulièrement

Ça ne semble pas couler de source dit comme ça, mais pour offrir à vos lèvres une hydratation optimale, il va falloir les gommer. Evidemment, vous n’allez pas utiliser le gommage à gros grains bien durs qui sont faits pour lisser les parties les plus rudes de votre corps comme les pieds, mais plutôt une formule toute douce, qui puisse venir à bout des peaux mortes sans empirer le phénomène. Un gommage à base de miel (aux propriétés hydratantes, cicatrisantes, adoucissantes et anti-oxydantes) et de sucre est excellent pour cette zone. À effectuer une à deux fois par semaine, il vous permettra de partir sur une base neutre et de booster la pénétration de la formule hydratante que vous allez utiliser par la suite.

S’hydrater… beaucoup !

On vous le dit souvent : l’hydratation, c’est le nerf de la guerre. Surtout quand vous avez les lèvres sèches. Mais pas question de se jeter sur le premier baume à lèvres qui vous passe sous la main. Car, comme on l’a mentionné plus haut, beaucoup de formules contiennent encore des huiles minérales déguisées par des appellations scientifiques incompréhensibles. Pour être sûre de tomber sur la bonne formulation et d’apporter de la richesse ainsi que du confort à la zone traitée, assurez-vous que des ingrédients comme le miel, le beurre de karité, l’huile d’amande douce, l’aloé vera, les céramides ou encore l’acide hyaluronique soient mentionnés. Pour retenir l’hydratation, ce baume peut également contenir de la lanoline ou la cire d’abeille.

Oh et dernière chose : évitez les baumes parfumés. Certes, leur odeur est divine, mais le parfum qu’ils contiennent peut assécher l’épiderme et le fragiliser.

Baume bouche à bouche, Patika, 9,90€

Baume à lèvres, John Masters Organics, 9€

Huile multifonctions, Pai, 29€

Baume à lèvres riche, Typlogy, 9,50€

Éviter l’eau chaude

Quand les lèvres sont gercées, elles sont sensibilisées. Du coup on peut avoir tendance à vouloir passer un peu d’eau chaude dessus pour apaiser la zone. Un geste qui, comme lorsqu’on met de la salive sur la bouche, n’offre qu’une accalmie de très courte durée comme l’explique la dermatologue Claire Chang au Huffington Post :

« Même si l’eau chaude est apaisante à court terme, elle peut dessécher les lèvres en s’évaporant. »

L’eau chaude a également comme spécificité de dissoudre les huiles naturelles présentes sur la peau… Mais que faire quand il faut se laver le visage ? Eh bien la solution est simple : utiliser de l’eau tiède et se nettoyer avec des produits doux avant de s’hydrater à fond.

Tout est dit !

Baume à lèvres Rêve de miel, Nuxe, 12€

Crédits de l’image de une : @Malik Skydsgaard via Unsplash.

