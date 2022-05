Que faire quand on a les racines grasses et les pointes sèches ?

Vous avez l’impression que vos racines deviennent trop vite grasses et que vos pointes, au contraire, sont plus sèches que jamais ? Non, vous ne rêvez pas, ce sont des choses qui arrivent ! Et voilà pourquoi.

Que vous ayez une nature de cheveux plutôt normale, sèche ou grasse, il n’est pas rare de constater que parfois, le cuir chevelu se dérègle et commence à exiger un lavage plus régulier. Cet état de mixité capillaire n’est pas simple à gérer, parce que même si la production de sébum est plus dense au niveau des racines, les shampoings à intervalle trop régulier peuvent assécher les longueurs. Mais d’où vient ce déséquilibre qui vient perturber notre tranquillité ?

Des sulfates surdosés dans les shampoings

Même si on sait maintenant que les sulfates ne sont pas dangereux pour le cuir chevelu à hauteur de 4% dans les formules, nombreuses sont les marques qui font fi de ces recommandations et continuent de surdoser leurs shampoings de cet actif. Le problème ? C’est que comme vous le savez sûrement, le sulfate est un ingrédient qui permet de faire mousser les shampoings et de vous donner cette impression si agréable de propreté. Sauf que par la même occasion, il a tendance à décaper le cuir chevelu. Et lorsque ce dernier est très agressé, sa barrière cutanée commence à être moins homogène. Pour pallier à ça, la peau va surproduire du sébum afin de reconstruire son film : c’est comme ça que les shampoings commencent à s’accumuler. Et généralement, plus on fait de shampoings, plus les racines deviennent rapidement grasses… La boucle est bouclée.

Des silicones qui ont tendance à boucher les pores

Les silicones, présents dans certains shampoings, après-shampoings, masques et soins, sont très troublants. À première vue ils rendent les cheveux plus beaux et doux que jamais, mais en réalité, ils ont tendance à les enduire d’une fine couche ressemblant à de la cire. Si elle recouvre le cuir chevelu, cette pellicule grasse peut s’accumuler et boucher les pores de la peau. Pour riposter, cette dernière va produire du sébum en excès. Et vous connaissez la suite.

Le manque d’hydratation du cuir chevelu

Ça peut sembler paradoxal comme ça, mais ce n’est pas parce que votre cuir chevelu est gras qu’il est pour autant correctement hydraté. Bien au contraire. Généralement, la surproduction de sébum montre une déshydration de la zone touchée. Si vous pouvez agir, il est important de ne pas confondre hydratation et nutrition. Mais alors, qu’est-ce qu’on peut utiliser pour hydrater le cuir chevelu ? L’aloé vera fait extrêmement bien le job. Riche en propriétés hydratantes ainsi qu’en minéraux, vitamines, enzymes et acides aminés, cette plante relativement bon marché s’utilise sous forme de masque à laisser poser sur cheveux humides. Une fois absorbée elle laisse le cuir chevelu hydraté et plus apaisé.

Le stress, les changements hormonaux…

Le stress, la fatigue ou encore les dérèglements hormonaux peuvent être des éléments qui mènent à une activité accrue des glandes sébacées. Dans ce cas malheureusement, adapter sa routine ne changera pas grand chose au problème, mais peut quand même l’atténuer un peu.

Puisque nous sommes tous différents, il est difficile d’établir un diagnostic chez soi ou à distance. Nous vous conseillons donc d’aller consulter un dermato afin d’évaluer quelle solution est la meilleure pour vous !

Comment retrouver l’équilibre ?

En n’étalant pas le shampoing sur vos longueurs

Puisque votre shampoing va couler le long de vos longueurs lors du rinçage, vous n’avez pas forcément besoin d’en appliquer directement dessus. Le risque ? Les assécher encore plus. Mais rassurez-vous, le shampoing qui coulera viendra retirer la poussière et les résidus de pollutions qui s’y seront accrochés très facilement.

En faisant des gommages du cuir chevelu si vous pouvez

Si vous avez un peu de temps devant vous, pensez à gommer votre cuir chevelu. Puisque c’est une peau, elle doit être, elle aussi, libérée des impuretés qui peuvent boucher ses pores. Pour ce faire, vous pouvez soit utiliser une brosse explicitement créée pour répondre à ce besoin, ou vous pouvez appliquer un gommage mécanique. Les deux fonctionnent très bien pour retirer les résidus et booster la micro-circulation de cette zone. Mais attention, n’y allez pas trop fort non plus. Car le cuir chevelu peut être une partie très fragile et sensible de notre corps.

En évitant le contact avec de fortes sources de chaleur

L’eau chaude, le sèche-cheveux, les appareils coiffants… la chaleur assèche drastiquement le cuir chevelu tout en abîmant la barrière cutanée et en ne permettant pas aux écailles de se refermer. Bref, ça n’est pas idéal. Tant que faire se peut, pensez à rincer votre shampoing à l’eau tiède et à sécher vos cheveux à l’air froid. Même si c’est beaucoup moins agréable, on vous l’accorde, ces deux méthodes vont permettre de garder un certain équilibre. Pour ce qui est des appareils coiffants, il est parfois plus dur de se défaire de la chaleur. Pour que vos cheveux n’accusent pas trop le coup, pensez à appliquer sur vos longueurs un protecteur thermique qui garantira leur résistance face aux chaleurs excessives.

Et évidemment si vous avez un doute, que votre cuir chevelu vous démange, desquame ou commence à laisse apparaître des plaques rouges, n’hésitez pas à aller consulter un spécialiste.

