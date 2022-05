La frange sur cheveux bouclés et frisés, la tendance qui nous fait de l’oeil pour ce printemps-été

La frange fait partie des coupes tendance de 2022, pour le plus grand plaisir des cheveux bouclée et frisés auxquels elle s’adapte très bien !

Ce printemps-été 2022, les tendances coiffure font la part belle aux années 1970 et 1980 avec le grand retour de la frange et de la coupe shag, un style très effilé qui concentre le volume sur le haut de la tête. La bonne nouvelle, c’est que malgré les idées reçues, ce type de coupe convient parfaitement aux cheveux frisés et bouclés. Et disons-le tout de go, c’est franchement canon.

La frange sur cheveux bouclés et frisés, la grande tendance de 2022

Dans une interview accordée au magazine Glamour, la coiffeuse Nia Pettitt est dithyrambique

« [La frange] est intemporelle sur toutes les textures de cheveux. La clé est de trouver un excellent coiffeur qui peut la modifier pour encadrer votre visage. Vous pouvez opter pour un look rehaussé sur le haut du crâne ou garder la frange courte avec le reste long si vous préférez ne pas avoir de volume. »

Les boucles pouvant se rétracter après la coupe, il est important de confier sa chevelure à un ou une professionnelle experte des cheveux texturés pour éviter les mauvaises surprises, d’autant plus si on souhaite une frange qui viendrait délicatement chatouiller ses sourcils.

Pour vous donner de l’inspiration avant de prendre rendez-vous, on a fouillé Instagram à la recherche des coupes les plus stylées. Alors, craquera ou craquera pas ?

À lire aussi : Le guide ultime pour parfaitement démêler ses cheveux bouclés, frisés ou crépus

Crédit photo image de Une : @curlygallal, @yarashahidi