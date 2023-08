Envie de changer de tête ? Et si vous adoptiez la hush cut pour la rentrée ?

Avez-vous déjà entendu parler de la hush cut ? Cette coupe de cheveux en provenance directe de Corée du Sud ne cesse de gagner en popularité ces dernières semaines. Et si ses longueurs effilées vous intéressent, voici tout ce que vous devez savoir avant de sauter le pas.

La tendance hush cut n’est pas encore arrivée en France que déjà, on lui prédit un grand avenir. Cette coupe de cheveux très populaire en Corée du Sud se définit par une série de dégradés dont les mèches plus courtes encadrent joliment le visage. Les longueurs quant à elles, sont effilées de manière à obtenir un résultat homogène et vaporeux. Souvent munie d’une frange, cette coupe est pourtant légère et n’alourdit pas le visage. Mais comment ? En misant sur des coups de ciseaux légers et en effilant les cheveux au lieu de les couper de façon nette.

Sean Paul Nother et Nick Latham, fondateurs de The Hair Bros expliquent à Vogue pourquoi cette coupe est celle va devenir un must-have à la rentrée :

« C’est une coiffure idéale pour celles qui veulent essayer une frange et des dégradés plus exagérés, sans opter pour une coupe radicale, comme une frange droite ou une wolf cut. Pendant si longtemps, les gens ont joué avec l’idée de revisiter les franges ou les dégradés, mais ils sont traumatisés par certaines coupes de cheveux assez horribles des années 2000 ! Cette coupe est tout ce que les dégradés souples devraient être – un statement de douceur ».

La hush cut : un air de ressemblance avec la coupe mulet

Ça ne vous a sûrement pas échappé : la hush cut ressemble à s’y méprendre à la coupe mulet qui a fait son retour il y a un ou deux ans déjà. Un air de déjà vu qui est dû aux différents niveaux de dégradés de la coupe et à ses longueurs très effilées. Malgré tout, il existe quand même quelques détails qui les diffèrent. D’abord la coupe mulet est très dégradée sur le dessus, ce qui crée un effet très volumineux sur le haut de la tête et les longueurs sont beaucoup plus denses que sur la hush cut. Cette dernière est plus moderne et s’inscrit dans la continuité de la coupe papillon. Plus équilibrée et vaporeuse, elle encadre le visage et permet d’obtenir ce résultat naturellement sans avoir à coiffer ses longueurs pendant des heures. Une tendance bien pratique qu’on ait les cheveux longs ou courts.

Vous souhaitez adopter la hush cut ? Voici quelques photos que vous allez pouvoir montrer à votre coiffeur préféré…

La hush cut en images

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.