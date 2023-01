La règle des 5,5 cm vous permet de savoir quelle coiffure est faite pour vous

Comment choisir entre un carré court et des longueurs XXL ? Des experts John Frieda ont mis au point une règle, basée sur une formule mathématique afin de savoir quelle coupe serait la plus adaptée à chacune d’entre nous.

Si le passage chez le coiffeur est aussi redouté, c’est parce qu’on ne sait pas toujours si la coupe de cheveux qu’on compte demander va nous aller ou si ce sera un véritable fiasco. Pour minimiser les risques, une méthode appelée « la règle des 5,5 cm » a été inventée par une équipe de pro des salons John Frieda. Une technique interessante qui permet d’éviter les (grosses) surprises. Mais de quoi s’agit-il et surtout, comment effectuer les bonnes mesures et ne pas se tromper ? On vous explique tout en détail.

Comment fonctionne la règle des 5,5 cm ?

Si le style et les envies de chacun sont deux facteurs qui définissent nos choix lorsqu’il s’agit de coupe de cheveux, la règle des 5,5 cm peut aider à se lancer quand on est du genre frileux. Pour comprendre comment cette dernière fonctionne, sachez que vous n’avez pas besoin d’avoir un Bac+5 en mathématiques puisqu’il s’agit là de calculs très simples. Selon les experts de John Frieda, votre longueur de cheveux optimale dépendra de l’angle de votre mâchoire.

Pour calculer celle-ci, vous devez mesurer la longueur qui sépare votre menton et votre lobe d’oreille. Si la distance que vous avez mesurée est inférieure à 5,5 cm, dans ce cas une coupe courte vous conviendrait à merveille. Si en revanche, la mesure est supérieure à 5,5cm, vous porterez mieux les cheveux longs. Evidemment, ce système de mesure est théorique et n’enlève en rien votre capacité à faire vos choix en fonction de ce dont vous avez envie. Mais ce dernier peut-être d’une réelle aide si vous n’osez pas vous lancer.

Comment faire les bonnes mesures ?

Pas facile d’effectuer des mesures exactes sur une surface non plane. Comment savoir avec exactitude que la distance obtenue qui sépare le menton du lobe de l’oreille est correcte, sachant que c’est une zone parfois particulièrement anguleuse ? Voici la méthode préconisée par le salon :

Étape N°1 : installez-vous confortablement devant votre miroir.

: installez-vous confortablement devant votre miroir. Étape N°2 : Armez-vous d’un crayon et placez-le horizontalement en dessous de votre menton.

: Armez-vous d’un crayon et placez-le horizontalement en dessous de votre menton. Étape N°3 : Placez votre règle verticalement sous le lobe de l’oreille afin de faire une sorte d’angle droit avec la pointe du crayon.

: Placez votre règle verticalement sous le lobe de l’oreille afin de faire une sorte d’angle droit avec la pointe du crayon. Étape N°4 : Mesurez la distance de votre menton à votre lobe d’oreille verticalement vers le bas pour plus d’exactitude.

@johnfrieda

Ok, et ensuite ?

L’avantage de cette technique, c’est qu’elle ne demande aucune assistance et peut être un réel facteur de prise de décision. Mais comme on vous le disait plus haut, vous et vous seule restez maître de vos décisions puisque cette méthode reste théorique. Cheveux très longs ou très courts, osez porter ce qui vous plait, car c’est ça qui fait toute la différence.

À lire aussi : À quoi servent les soins de nuit pour les cheveux ?

Crédits de l’image de une : @negin_mirsalehi.