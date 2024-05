Monoprix sort une collection mode faite avec les tissus de grandes maisons : du luxe à petit prix ?

Déjà réputée pour ses collections avec des marques reconnues (Maison Château Rouge, Laure de Sagazan, Alexis Mabille…), Monoprix pousse encore le curseur de sa créativité et de sa qualité avec sa collection Atelier. Celle-ci se compose de tissus issus des stocks dormants de grandes maisons du luxe de LVMH (Dior, Givenchy, Celine, Fendi…) et s’annonce plus que canon.

Pendant que les marques de mode milieu de gamme s’effondrent en France, le luxe et le low cost en tirent leur épingle du jeu.

Mais peut-être qu’une autre voie est possible du côté d’enseignes de grande distribution comme Monoprix, qui a déjà habitué le grand public à des collaborations mode avec des designers pointus ?

Outre ces collabs événément (Maison Château Rouge, Laure de Sagazan, Constance Guisset, Alexis Mabille, India Mahdavi, Vincent Darré), les collections de Monoprix en son seul nom se distinguent aussi par leur bon rapport qualité-prix.

Mais voilà que l’enseigne pousse les curseurs de sa créativité et de sa qualité en puisant dans les stocks dormants de LVMH, pour créer une collection baptisée « Atelier ».

Pourquoi la collection Monoprix Atelier fait déjà frétiller les fans de mode

On parle de stocks dormants pour désigner les fins de rouleaux de tissus non utilisés, ces surplus de matière qui prennent la poussière dans les stocks de grandes maisons de luxe. Mais parfois les chutes aussi. C’est pour les écouler et qu’ils puissent servir qu’a été mis en place Nona Source, une structure adossée à LVMH (Loewe, Berluti, Fendi, Dior, Celine, Givenchy, ou encore Kenzo). Monoprix y a donc puisé les matières de sa collection Atelier.

En résulte une collection de 11 pièces Monoprix aux matières dignes du luxe, mais à prix beaucoup plus accessible. Pour y parvenir, plus d’un an de travail a été nécessaire, entre les équipes de Stéphanie Michelotti (directrice du style de Monoprix) et celle de Romain Brabo (directeur de Nona Source), rapporte Fashion Network.

Et qui dit stocks dormants, dit aussi quantité très limitée. C’est pourquoi seulement une centaine d’exemplaires par modèle de pièce devrait être proposée. Le tout à des tarifs parfois inférieurs au prix de vente initial de la matière, souffle Romain Brabo au média mode spécialisé. Matières nobles obligent, comptez tout de même une centaine d’euros par pièce : une jupe longue plissée en laine vierge et mohair sera proposée à 140 euros, une chemise longue en popeline de coton nouée à la taille à 110 euros) ou encore un manteau long oversize en laine à 280 euros.

Actuellement en production, cette collection Monoprix Atelier avec des matières issues de Nona Source sera commercialisée dans une sélection de boutiques physiques et sur l’eshop de la marque à partir du 25 septembre 2024. Une date que les fans de mode pourraient bien avoir tout intérêt à noter dans leur agenda…

