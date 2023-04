Zalando sort une collection inclusive de chaussures aux pointures allant du 35 au 46

Zalando lance une collection inclusive de chaussures baptisée « Walk a Mile », en collaboration avec sept marques de designers : Filling Pieces, Rejina Pyo, Holzweiler, MISBHV, Elleme, GCDS et Eckhaus Latta. De quoi se chausser confortablement et avec style, du 35 au 46.

Il est souvent difficile de trouver chaussure à son pied. Surtout si l’on chausse plus que du 41 et qu’on cherche des souliers à talons hauts. C’est pourquoi la nouvelle collection inclusive de chaussures de Zalando, baptisée « Walk a Mile » pourrait bien réjouir toutes les personnes en quête de grande pointure sans avoir à faire de compromis entre style et confort, puisqu’elle propose des chaussures de designers allant du 35 au 46.

Si l’on pouvait d’ores et déjà trouver dans des boutiques spécialisées pour grandes pointures des chaussures plutôt basiques, ce qui singularise cette collection exclusive pour Zalando, c’est bien d’avoir mis le paquet sur le style en faisant appel à des designers pointus : Filling Pieces, Rejina Pyo, Holzweiler, MISBHV, Elleme, GCDS et Eckhaus Latta. Et si jamais vous ne les connaissez pas, sachez que ces talents font partie de l’avant-garde de la jeune création et ont déjà fait leur preuve, donc semblent bien partis pour perdurer dans l’industrie. De quoi se permettre de dire que les 14 modèles (re)dessinés pour le leader européen de l’e-shopping mode et lifestyle risquent bien de devenir collectors…

Pour incarner ces souliers qui ne manquent pas de chien, plusieurs personnalités de la mode ont été choisies : la top réunionnaise très engagée sur les questions des transidentités Raya Martigny, le mannequin britannique investi sur les enjeux de santé mentale Reece King, la DJ brésilienne et queer Slim Soledad, ou encore la muse de la haute couture Maggie Maurer. C’est le photographe français Tom Blesch qui signe les clichés de cette campagne qui donne presque envie d’avoir de grands pieds.

À quoi ressemblent les chaussures grande pointure de cette collection inclusive Zalando ?

Filling Pieces signe un mocassin noir à motifs et une bottine en cuir noir.

Les mocassins à motif Filling Pieces pour Zalando : 350 €.

Rejina Pyo, deux paires de sabots, l’un en cuir froissé bleu ciel et l’autre en cuir froissé vert forêt, les deux avec une semelle compensée et une bride réglable et modulable.

Les sabots Rejina Pyo pour Zalando : 495 €.

Holzweiler : des mules lacées à talon cubain et des bottines dans un cuir ambré.

Les mules Holzweiler pour Zalando : 510 €.

MISBHV : une paire de bottines noires iconiques aux talons épais et confortables, décorées d’une petite plaque de métal argenté sur le devant.

Les bottines MISBHV pour Zalando : 500 €.

GCDS : une paire de sandales à fines brides dorées avec un talon compensé évidé qui ressemble à une gueule d’animale ouverte sur des dents acérées, ainsi qu’une paire de bottines hauteur mi-mollet en PVC noir brillant avec le même talon mordant doré.

Les bottines GCDS pour Zalando : 990 €.

Elleme : un mocassin blanc immaculé, l’autre à motif python.

Les mocassins motifs python de Elleme pour Zalando : 395 €.

Eckhaus Latta : une paire de bottines en daim, les autres en cuir, toutes avec un talon sculptural.

Les bottines à talon sculptural d’Eckhaus Latta pour Zalando : 500 €.

Mais qui dit chaussures de designers, dit aussi budget : ces souliers vont de 350 € (pour les mocassins Filling Pieces) à 990 € (pour les bottines noires au talon mordant doré GCDS), en fonction des modèles.

Quand sort cette collection de chaussures grande pointure allant du 35 au 46 ?

La collection de chaussures « Walk a Mile » allant du 35 au 46, donc parfaites même pour les grandes pointures, imaginées par sept designers pour Zalando sort le 8 mai 2023 en exclusivité sur l’eshop qui dessert 25 pays. De quoi accueillir l’été du bon pied !