Paco Rabanne édite des pièces signature à prix adouci pour Zalando

Couleurs vives, détails métalliques, robe de soirée en résille de plastique rhodoïd… L’eshop allemand multimarque Zalando propose depuis le 12 avril 2023 une collection capsule Paco Rabanne qui reprend tous les codes de la maison à prix un peu plus doux.

Mort le 3 février 2023, le métallurgiste de la mode qu’était Francisco Rabaneda y Cuervo laisse derrière lui une marque de luxe qui porte son surnom, Paco Rabanne, et dirigée d’une main de fer par le groupe Puig depuis 1987. Celui-ci a confié la direction artistique de la maison à Julien Dossena en 2013. Cela fait maintenant dix ans que le Français renouvelle l’héritage d’innovation de la griffe, qui marque le coup par une collab’ à prix relativement plus doux que son habitude. En effet, depuis le 12 avril 2023, l’eshop multimarque Zalando propose une collection capsule de 40 pièces Paco Rabanne spécialement conçue pour l’occasion.

À quoi ressemble la collab’ Paco Rabanne x Zalando ?

On y retrouve tous les codes chers à la maison, et même des pièces très similaires à ce que propose déjà Paco Rabanne, mais dans des variations à prix relativement plus accessible. Par exemple, un crop top en jersey (90% viscose et 10% élasthanne) bleu resserré à la taille par un anneau métallique façon piercing se vend 290 € sur l’eshop de Paco Rabanne, tandis qu’un modèle semblable fait en collab’ avec Zalando, avec le même design, mais violet et 100 % coton, s’affiche à 210 €.

Crop-top à détail métallique — Paco Rabanne pour Zalando — 210 €.

On retrouve d’autres déclinaisons de pièces signature comme des hauts et robes drapés par des jeux de fronces maintenues par des boutons-pression, des assemblages de cercles en plastique rhodoïd pour composer des sacs, des hauts, des jupes ou des robes, ou encore des claquettes à sequins surdimensionnés.

Du Paco Rabanne emblématique à prix un peu plus doux que d’habitude pour Zalando

Robe de soirée en rhodoïd — Paco Rabanne pour Zalando — 1490 €.

La pièce la moins chère de cette collab’ Paco Rabanne pour Zalando est une casquette à 120 € ornée du nom de la marque sur un fond aux couleurs dégradées, tandis qu’une robe de soirée en assemblage de pastille de rhodoïd s’affiche comme la plus onéreuse à 1490 € (il faudrait en compter près de 3000 pour un modèle similaire directement chez la marque de luxe). C’est donc l’occasion pour les fans de l’esthétique Paco Rabanne de s’offrir des pièces iconiques à prix plus doux que d’habitude. Que du collector qui se revendra sûrement à prix d’or.