Rabanne x H&M : tout savoir sur la collab’ mode pour briller cet hiver

Après sa collab’ avec Mugler ce printemps, le géant suédois de la fast-fashion s’associe à Rabanne pour proposer plein de créations en résille de métal façon cotte de maille, et autres assemblages de plastique chic, pour le 9 novembre 2023. Pile à temps pour trouver une tenue parfaite pour les fêtes de fin d’année ?

L’industrie de la mode allant toujours plus vite, la collab’ Mugler x H&M paraît presque déjà de l’histoire ancienne (elle date pourtant seulement de mai dernier). Entre-temps, le géant suédois de la fast-fashion a déjà eu le temps de plancher sur la suivante, cette fois avec la maison Rabanne, dirigée artistiquement par Julien Dossena, et c’est pour cet automne-hiver.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Quand sort la collab’ Rabanne x H&M ?

Rabanne H&M sera lancé le 9 novembre 2023 à l’échelle mondiale, dans une sélection de magasins et sur le site d’H&M. Le jour même, sortira également une collection pour la maison, Rabanne H&M HOME, dans une sélection de boutiques H&M HOME et sur l’eshop du géant suédois de la mode.

À lire aussi : Tendance mode 2023 : les looks pour vous inspirer cet automne-hiver

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

À quoi ressemblera la collab’ Rabanne x H&M ?

« Rabanne H&M flirte avec la fantaisie, danse à travers les décennies et rêve d’avenir. Rassemblant l’exubérance insouciante des années 1970, le futurisme optimiste de Rabanne et une touche de romantisme rétro, la collection canalise une vision moderne d’opulence, de joie et de confiance accessible », stipule le communiqué de presse de H&M pour annoncer cette nouvelle collab’. On peut évidemment s’attendre à trouver des résilles de métal et de plastique pour constituer des tops, des robes, des foulards, et des sacs. D’autres pièces plus étonnantes s’annoncent : « une robe longue en mousseline à plusieurs niveaux ornée de cristaux, une boutonnière en popeline impeccable avec des détails en broderie anglaise et des manches plissées surdimensionnées, une riche robe à découpes en jacquard floral, des vêtements d’extérieur en laine structurés, des pièces en jersey gracieusement drapées et de nombreux imprimés léopard. »

Ashley Graham et Elle Fanning lors de la soirée Rabanne H&M durant la Paris Fashion Week, le 2 octobre 2023. © H&M.

Plus surprenant encore, cette collab’ sera l’occasion pour Rabanne et son directeur artistique Julien Dossena de s’essayer à une collection maison : « C’est la première fois que Rabanne conçoit pour la maison, et cela représente l’offre d’intérieurs la plus complète jamais introduite dans le cadre d’une collaboration avec des designers H&M. Il comprend des meubles d’appoint, un rideau à disque brillant, des vases inclinés, des cartes à jouer et des dés, une bouteille d’eau et bien plus encore, le tout étant doté de l’éclat caractéristique de Rabanne. »

À lire aussi : Trois sites déco à prix doux qui changent d’Ikea

Qui est Julien Dossena, le directeur artistique de Rabanne ?

De son vivant, l’architecte de formation Francisco Rabaneda y Cuervo (1934-2023), a créé la maison qui porte son surnom francisé et a marqué les esprits par ses robes en assemblages de matières improbables dans la mode comme le métal et le plastique, révolutionnant le paysage textile des années 1960-1970. Après le départ à la retraite des podiums du métallurgiste de la mode en 1999, plusieurs designers lui ont succédé, dont aujourd’hui Julien Dossena qui garde la cote chez Rabanne depuis 2013. Le Breton quadra s’est formé aux arts appliqués chez Duperré à Paris et à l’école de mode belge de la Cambre, avant de faire ses armes chez Balenciaga sous Nicolas Ghesquière de 2008 à 2012, qu’il a quitté pour fonder sa propre marque Atto. Mais à peine avait-il eu le temps de la lancer qu’il a été enrolé pour raviver Rabanne. En dix ans de sculptures-à-porter maximalistes, à la fois médiévales et futuristes, il a eu le temps de nous montrer de quel métal il se chauffe, et pourra même démocratiser sa vision le temps de cette fusion avec H&M. Un alliage attendu, dont le timing aidera à briller pour les fêtes de fin d’année.

La collab’ Rabanne H&M (ainsi que Rabanne H&M HOME) sortira le 9 novembre sur le site d’H&M ainsi qu’une sélection de points de vente physiques.