Peut-on vraiment critiquer la mode ? Le JT Mode avec Melody Thomas et @FashionQuiche

Les journalistes et influenceur·e·s peuvent-iels vraiment dire du mal de l’industrie de la mode ou cela revient-il à mordre la main qui les nourrit ? Pour en découdre, le journaliste Anthony Vincent reçoit sur la chaîne Twitch de Madmoizelle dans le JT Mode du 16 avril la créatrice de contenus philo et socio sur le style Amélie Zimmermann alias Fashion Quiche, ainsi que l’autrice du livre La Mode est politique Mélody Thomas.

La critique mode est morte, vive la mode ? Depuis l’avènement des réseaux sociaux au début des années 2010 et la montée en puissance du marketing d’influence, la liberté d’informer concernant l’industrie de la mode semble diminuer de jour en jour.

Les journalistes paraissent de moins en moins lu·e·s, au sein de médias qui dépendent de plus en plus des marques annonceurs, qu’il ne faudrait donc pas vexer au risque de les perdre comme source de revenus publicitaires.

Du côté des influenceur·e·s, on a tendance à gagner beaucoup plus en copinant avec les marques qu’en faisant preuve d’esprit critique. Alors que même le gouvernement tend à faire des cadeaux fiscaux aux géants du luxe (premières fortunes de France et même du monde), on peut se demander si la critique de mode est encore possible ou clairement en voie de disparition.

Pour en découdre, le JT Mode reçoit le mardi 16 avril 2024, de 19h à 21h, Amélie Zimmermann alias @FashionQuiche sur les réseaux sociaux, et Mélody Thomas.

Qui est Mélody Thomas, invitée du JT Mode du 16 avril

Mélody Thomas est journaliste mode et s’intéresse à la manière dont le vêtement parle de nos sociétés. Enseignante depuis 2018, elle a collaboré avec l’École de la Chambre Syndicale puis à l’IFM et enseigne désormais le cours Fashion & Criticism à The New School Parsons Paris. En 2022 elle a publié aux éditions Les Insolentes le livre La Mode Est Politique, un bref lexique inclusif. Depuis 2023, elle anime la chronique « MEMES » pour Canal Piu, la nouvelle émission mode de Canal+.

Qui est Amélie Zimmermann (@FashionQuiche), invitée du JT Mode du 16 avril

Animée par l’envie de comprendre la raison pour laquelle notre apparence nous obnubile, Amélie Zimmermann se lance sur YouTube en 2019 sous le nom de Fashion Quiche. Elle y décortique la mode au travers du prisme de la philosophie, tentant de débusquer les liens entre être et paraître, masques et mensonges, beauté et pouvoir. Amélie étend sa recherche au domaine du cinéma et de ses costumes dans une série réalisée pour Arte, intitulée « Déshabiller le cinéma ». En parallèle de sa présence sur Internet, elle est également rédactrice et conceptrice éditoriale en free-lance, cherchant toujours d’autres manières de raconter la mode.

