Le défunt Karl Lagerfeld se révèle dans une nouvelle série-documentaire Canal+

En quatre épisodes qui regorgent d’images d’archives et de nouveaux entretiens avec des proches du Kaiser, la série-documentaire Canal+ Karl Lagerfeld : Révélation réalisée par Guillaume Pérez présente l’homme controversé derrière la mode.

Plus qu’une paire de lunettes noires et un catogan qui dirigeait artistiquement Chanel, Fendi, et sa propre marque, Karl Lagerfeld a durablement marqué l’histoire de la mode, tout en restant un personnage aussi controversé que mystérieux. Pour tenter de percer certains des secrets qui persistent depuis sa disparition le 19 février 2019, Canal+ présente une nouvelle série-documentaire baptisée Karl Lagerfeld : Révélation, diffusée à partir du 10 janvier 2024.

Karl Lagerfeld : Révélation, la série-documentaire pour percer les derniers secrets du Kaiser

Contrairement à la série Disney+ Kaiser Karl qui sera forcément romancée, le documentaire de Canal+ regorge de véritables images d’archives et entretiens avec des personnes qui l’ont connu. On y apprend beaucoup sur l’ambition dévorante dès l’enfance de cet Allemand né à Hambourg le 10 septembre 1933 (l’année de création du IIIe Reich). Il paraît vertigineux de le voir s’ennuyer chez Balmain et Patou, et participer lui-même à l’accélération du rythme des collections qu’on trouve effréné aujourd’hui, allant jusqu’à cumuler les mandats de direction artistique chez Chanel, Fendi et sa propre marque.

À lire aussi : Jared Leto incarnera Karl Lagerfeld dans un futur biopic, et ça s’annonce controversé

On en apprend davantage sur son amitié devenue rivalité avec Yves Saint Laurent, et le quatuor terrible qu’ils formaient avec Anne-Marie Muñoz (qui deviendra la directrice de studio d’YSL) et Victoire Doutreleau (mannequin vedette de Christian Dior). Pierre Bergé aura beaucoup œuvré à briser la complicité entre l’artiste torturé de la couture et le businessman insatiable. Si le premier a contribué à révolutionner le vestiaire féminin en le masculinisant, le second a carrément révolutionné le métier même de grand couturier en devenant le prototype du DA-influenceur avant l’heure.

À lire aussi : Disney+ sort une série sur le grand couturier Cristóbal Balenciaga, voici la bande-annonce

En quatre épisodes, la série-documentaire Canal+ Karl Lagerfeld : Révélation réalisée par Guillaume Pérez présente aussi comment il fait renaître de ses cendres l’alors vieillissante maison Chanel à partir de 1982. Comment la mort de son grand amour platonique Jacques de Bascher le fait grossir de chagrin. Avant qu’il ne maigrisse grâce à un régime drastique au début des années 2000 et devienne une rockstar de la couture, notamment grâce à la première collab’ masstige avec H&M.

Plus que 70 ans de créativité hors-norme, cette série-documentaire présente aussi l’homme derrière la mode, dans toute sa complexité et ses controverses.

Ajoutez Madmoizelle à vos favoris sur Google News pour ne rater aucun de nos articles !