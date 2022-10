Jared Leto incarnera Karl Lagerfeld dans un futur biopic, et ça s’annonce controversé

Jared Leto, acteur oscarisé et décrié pour son usage du Method Acting, jouera dans un film biographique qu’il produit sur Karl Lagerfeld, grand couturier critiqué pour ses propos classistes, sexistes et grossophobes.

Vous trouviez cet acteur et ce designer problématiques ? Ça tombe bien, le premier jouera le second. En effet, The Hollywood Reporter a révélé le 6 octobre 2022 que Chanel vient d’autoriser un projet de biopic sur Karl Lagerfeld, produit par Jared Leto, et avec lui-même dans la peau du protagoniste.

Qu’est-il reproché à Karl Lagerfeld, au fait ?

Pour préparer ce film biographique centré sur le grand couturier allemand qui a officié chez Patou, Balmain, Chloé, Fendi et Chanel, décrié pour ses nombreuses saillies classistes, sexistes, et grossophobes, l’acteur oscarisé a bien choisi ses producteurs exécutifs : Pier Paolo Righi, directeur général de Chanel, Caroline Lebar, vice-présidente de l’image et de la communication, et Sébastien Jondeau, assistant personnel et garde du corps du défunt styliste. C’est à ces personnes que fait référence Jared Leto dans une publication Instagram autour du projet, le 6 octobre 2022 :

« Karl a toujours été une source d’inspiration pour moi. C’était un vrai polymathe, un artiste, un innovateur, un leader et, surtout, un homme gentil. Lorsque nous nous sommes réunis avec l’équipe de Karl Lagerfeld, nous avons immédiatement partagé une vision créative de faire une ode respectueuse à Karl tout en repoussant les limites artistiques de ce que peut être un biopic. Je suis très reconnaissant à Karo, Pier et Seb de nous avoir permis de faire ce voyage ensemble. »

Parce qu’il sera honoré du 5 mai au 16 juillet 2023 d’une exposition au Costume Institute du Metropolitan Museum of Art , « Karl Lagerfeld : A Line of Beauty », certaines personnes tiennent à rappeler le comportement du Kaiser de la mode décédé en 2019 sans que personne ne porte plainte contre lui de son vivant. Comme Jameela Jamil, à travers une publication Instagram le 1er octobre 2022 visant à dénoncer cette exposition qui servira également de thème au Met Gala le 1er mai 2023 :

Qu’est-il reproché à Jared Leto, au fait ?

Rappelons qu’en 2018, l’acteur Dylan Sprouse et le réalisateur James Gunn ont dénoncé le penchant de Jared Leto pour les femmes à peines majeures. D’autres collègues de l’acteur et comédien lui ont également reproché son comportement déplacé qu’il justifiait par le Système Stanislavski ou Method Acting : sur le tournage de Suicide Squad en 2016, celui qui devait se mettre dans la peau du personnage de Joker aurait envoyé un rat par colis postal à Margot Robbie et un porc décédé à Viola Davis.

Outre ce film avec Jared Leto et produit par lui (et dont on ne connaît pas encore la date de sortie), une série sur Karl Lagerfeld est également en cours de projet du côté de Disney+. Et l’on se demande bien qui d’autre pourra interpréter le grand couturier controversé.

Crédit photo de Une : Capture d’écran Instagram.