De nombreux acteurs, dont Jared Leto, sont partisans de la Méthode, une technique de jeu qui préconise l’action, aussi bien sur le plateau qu’en dehors, pour se plonger dans leur personnage. Mais d’après Mads Mikkelsen, il ne faut pas s’en servir d’excuse pour se comporter comme un con !

Outre ses performances à l’écran, Jared Leto est connu pour ses transformations physiques particulièrement impressionnantes, comme dans House of Gucci de Ridley Scott, et pour ses comportements excessifs sur les plateaux de tournage.

Comportements que réprouvent d’autres acteurs, parmi lesquels Mads Mikkelsen et Will Poulter, qui accusent les partisans de la Méthode ( une technique de jeu que pratique Jared Leto), de s’en servir pour se comporter de manière répréhensible.

Jared Leto, partisan du « Method Acting »

Au regard du comportement de Jared Leto sur le plateau de Morbius, où il aurait été particulièrement ingérable au prétexte de pratiquer « la Méthode », cette technique de jeu a été remis sur la table.

La Méthode, aussi appelée Système Stanislavski ou Method Acting en Anglais, est une technique de jeu particulièrement naturaliste.

Sa définition est telle que suit : « La Méthode fonctionne sur l’improvisation, la recherche sur la mémoire sensorielle, le passé du personnage, le geste psychologique, etc. Mais le principe premier de cette technique de jeu naturaliste consiste avant tout à expérimenter les circonstances du rôle, ce qui est particulièrement manifeste dans ses Cahiers de régie, qui montrent que Stanislavski proposait à ses comédiens, parallèlement au texte et à des notations techniques, des indications psychologiques précises sur l’état du personnage à tel ou tel moment du drame. »

Une Méthode dont Jared Leto s’est notamment servie pour construire son personnage sur le plateau de Morbius, en salles depuis le 30 mars.

Lors d’une Interview au magazine The Independent, Will Poulter (Midsommar, The Revenant, Detroit) a confié qu’il n’était pas particulièrement fan de la Méthode :

« Pour moi, cette école n’est pas nécessaire. Sur le plateau de Detroit, mes collègues africains-américains — que mon personnage devait brutaliser — et moi étions très unis dans ce challenge, et nous avons appris à nous connaître. »

Poulter ajoute que peu importe le process qui sert à se mettre dans un personnage, le principal est de considérer les autres et de les traiter avec respect. Si la Méthode crée un environnement inhospitalier, alors il ne faut pas y avoir recours.

L’acteur précise que la Méthode ne devrait pas être utilisée comme excuse pour se comporter de manière inapropriée.

Avant Will Poulter, Mads Mikkelsen était déjà monté au créneau, allant même jusqu’à qualifier la Méthode de « bullshit ».

Jared Leto recourt pourtant à la Méthode depuis un bon moment déjà. Sur le plateau de Morbius, il aurait été un compagnon de jeu particulièrement pénible, et encore, ça n’est rien comparé à son attitude sur le tournage de Suicide Squad, en 2016, où, pour se mettre dans la peau de son infâme personnage, il aurait envoyé un rat par colis postal à Margot Robbie et un porc décédé à Viola Davis.

Des actions qui poussent le concept de Méthode trop loin et relèvent tout à fait de l’abus.

Précisons donc qu’aucune technique professionnelle, peu importe sa visée, ne doit jamais servir à terroriser les autres.

Ça parait basique mais manifestement, ça n’est pas arrivé aux oreilles de Jared Leto.

