Viola Davis, Michelle Pfeiffer et Gillian Anderson sont bluffantes en Premières dames dans le trailer de The First Lady

Viola Davis est Michelle Obama dans The First Lady, un film qui tire le portrait de trois des plus grandes premières dames de l’histoire des États-Unis.

Être une première dame n’est pas une mince affaire. C’est même une affaire d’État.

The First Lady, la nouvelle série anthologique de Showtime, dont voici un premier aperçu, revient sur trois destins sans pareil : ceux de Eleanor Roosevelt, Betty Ford et Michelle Obama.

The First Lady, la série sur les premières dames

Showtime explorera bientôt la vie de trois des premières dames emblématiques des États-Unis, dans la série anthologique The First Lady.

Et pour incarner ces trois femmes, qui ont participé à leur échelle à la politique du pays, ce sont trois actrices exceptionnelles qui ont été castées : Viola Davis (oscarisée en 2017 pour son second rôle dans Fences), qui incarnera Michelle Obama (et co-produit le programme), Michelle Pfeiffer qui campera Betty Ford, et Gillian Anderson qui jouera Eleanor Roosevelt.

Trois femmes au destin bousculé par la fonction de leur époux, dont les gloires et les turpitudes seront auscultées par ce programme de 10 épisodes signé Aaron Cooley (Blood Creek).

Dedans, et si d’ordinaire c’est le bureau ovale qui suscite la curiosité, c’est donc l’aile Est de la Maison-Blanche qui est à l’honneur, puisque c’est elle qui est dédiée aux premières dames et leurs affaires. Et ces dernières ne sont pas des moindres.

La chaîne Showtime a révélé dans un communiqué :

« La série est un recadrage révélateur du leadership américain à travers le prisme des premières dames. Cette série plonge dans leur vie personnelle et politique. Explorant tous les aspects de leur parcours à Washington, leur vie de famille et leurs contributions politiques qui ont changé le monde, l’impact des femmes de la Maison-Blanche n’est plus caché. »

The First Lady, dont les épisodes sont réalisés par Susanne Bier, sortira le 17 avril sur Showtime.

