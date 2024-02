Sophia Bush (Brooke Davis des Frères Scott) serait partante pour un reboot

L’actrice serait de moins en moins catégoriquement opposée à un reboot de la série qui l’a rendue célèbre dans les années 2000.

C’est une information à prendre des pincettes, mais elle nous fait déjà un peu frétiller. Sophie Bush, la géniale Brooke Davis dans la série One Tree Hill (Les Frères Scott en français), s’est récemment exprimée sur l’éventualité d’un reboot de la série américaine, lors d’une interview sur le média E!.

Un possible retour des Frères Scott ?

En effet, Sophia Bush, qui était opposée toutes ces dernières années à une reformation du casting pour un comeback à Tree Hill, aurait peut-être changé son fusil d’épaule :

Tout le monde veut savoir. Je pense que pendant un long moment notre réponse était un ‘’non’’ ferme. Nous étions vraiment prêts à classer cette idée sans suite. (…) Il ne faut jamais dire jamais. (…) Je n’ai pas de réponse à vous donner, mais les choses changent avec le temps. Sophia Bush pour E!

L’actrice avait déjà repartagé des moments de nostalgie avec ses deux anciennes co-star, Hilarie Burton (Peyton Sawyer) et Bethany Joy Lenz (Haley James Scott) dans un podcast sobrement intitulé « Drama Queens ». Dans les épisodes de ce dernier, le trio se remémorait des instants de tournage, partageait des anecdotes, des expériences, des secrets et des souvenirs, pour le plus grand bonheur des fans.

Mais Sophia Bush, interviewée dans un autre podcast intitulé Inside of You avait aussi révélé l’ambiance dégoutante qui régnait sur le plateau et avait dénoncé les agissements et le harcèlement du créateur de la série Mark Schwahn :

Il était très ouvert. Je pense que le pire de ce qu’il a fait était caché. Il n’était pas gêné d’être tactile, de faire des commentaires inappropriés, d’attirer les gens dans des petites pièces pour des conversations… (…) Nous avons appris d’un scénariste qu’il gardait dans son bureau un tableau des photos d’essayage de chaque fille en sous-vêtements. Des photos de nous qui ont été prises par la costumière, qui était une femme, dans différentes versions de sous-vêtements et/ou de lingerie qu’il fallait ensuite valider, choisir.

L’idée d’un éventuel reboot pour Chad Michael Murray, l’interprète de Lucas Scott, n’est pas inenvisageable non plus, comme il le confiait également à E!News :

Je ne peux pas imaginer un monde où cela n’arrivera pas. Il se passera quelque chose. Que nous réunissions tout le monde pour lire des dialogues de la série en live, ou que nous créions un nouvel épisode, je ne sais pas ce que ce sera. Chad Michael Murray

Wait and see, comme on dit. Mais un petit retour à Tree Hill ne serait pas déplaisant, le tout dans des conditions de tournage décentes, bien évidemment. En attendant, l’intégralité de la série est disponible sur Amazon Prime Video.

