Alerte coup de vieux : que devient le casting de la série « Les frères Scott » ?

Les frères Scott, ou One Tree Hill, série phare des années 2000, s’est arrêtée après 9 saisons en 2012. Mais depuis tout ce temps, qu’est devenu le casting ? Où en sont-ils ? On a fouillé un peu partout, et on vous dit tout.

Publié le 23/02/2021

« I don’t want to be anything other than I’ve been trying to be latelyyyyyy ». Vous aussi, vous vous époumoniez à chaque générique sur la chanson de Gavin Degraw ?

Personnellement, je donnais toute ma voix à ce moment-là. Oui, comme beaucoup d’entre nous, j’ai eu une vraie passion pour la série Les frères Scott, ou plutôt One Tree Hill pour celles qui préfèrent se la péter en anglais (no offense, moi aussi).

Mais du coup, qu’est devenue la bande de lycéens ?

Allez hop, générique :

Sophia Bush – Brooke Davis

Ah, Brooke Davis. Personnage à la plus grande évolution au fur et à mesure des saisons, elle était un role model pour beaucoup d’entre nous. Sensible, intelligente, débrouillarde et généreuse, elle restera la fille derrière la porte rouge.

Et Sophia Bush, son interprète, elle devient quoi ?

Après la fin de One Tree Hill, on aura pu la voir entre autres dans le rôle d’Erin Lindsay dans Chicago Fire, mais aussi dans New York : Unité Spéciale, Chicago Med ou encore Chicago Police Department. Elle fera aussi une apparition dans This is us et Jane The Virgin, mais aussi dans quelques films comme Marshall, Act of Violence, ou Les Indestructibles 2.

Côté perso, elle a été mariée quelque temps à l’acteur Chad Michael Murray (Lucas Scott), avant de fréquenter pendant un bon moment sa co-star Austin Nichols (Julian Baker) et James Lafferty (Nathan Scott) pendant quelques mois. Aujourd’hui, elle serait en couple avec Grant Hughes (à ne pas confondre avec Hugh Grant, même si c’est cocasse).

Côté philanthropie, elle est engagée dans de nombreuses luttes, comme notamment celles contre le cancer, pour la défense des droits des femmes et pour l’éducation. Elle avait également envoyé un message fort en 2010 en boycottant le magasin Urban Outfitters à cause de leur slogan destiné aux femmes « Eat less » (Traduction: « Mangez moins »).

Hilarie Burton – Peyton Sawyer

Peyton Sawyer, dit « la rebelle rock » est un personnage qui avait tout un panel d’émotion, allant de la tourmentée solitaire à l’artiste romantique. Elle avait une culture musicale impressionnante, dessinait tout ce qui se passait dans sa vie, n’hésitait pas à piquer le mec de ses copines, tout ça pour finir par se barrer avant la fin de la série, nous laissant un petit arrière-goût amer (oui, je n’ai toujours pas digéré son départ).

Concernant l’actrice qui interprétait le rôle à savoir Hilarie Burton, on a pu la voir ensuite dans FBI : Duo très spécial, Castle ou encore Grey’s Anatomy. Elle a aussi joué dans quelques téléfilms de Noël dont A Christmas Wish, dans lequel elle avait retrouvé des membres du cast des Frères Scott comme ceux qui jouaient les rôles de Chris Keller, Marvin McFadden et Deborah Scott, mais aussi dans The Christmas Contract où elle avait pu partager l’affiche avec ceux qui interprétaient les rôles de Rachel Gatina, de Clay ou encore Skills.

Côté vie perso, elle est mariée avec Jeffrey Dean Morgan, le gros méchant dans The Walking Dead ou Denny dans Grey’s Anatomy. Elle a deux enfants : Augustus et George Virginia nés en 2010 et 2018.

Bethany Joy Lenz – Haley James

Haley, c’était « l’intello de la bande », celle qui était tellement en avance sur le programme du lycée qu’elle pouvait donner des cours de tutorat aux autres élèves et notamment à son futur mari Nathan Scott.

Elle poussait aussi la chansonnette avec plus ou moins de talent (qui suis-je pour juger hein), et prenait tout le monde de court en se mariant relativement jeune et en tombant enceinte avant la fin du lycée.

Dans la vraie vie, Bethany Joy Lenz a pu être aperçue dans Grey’s Anatomy, Pearson, Dexter, Les Experts, Marvel : les agents du S.H.I.E.L.D., mais elle a aussi sorti une dizaine d’albums et EP. Après un premier divorce avec Michael Galeotti avec qui elle a eu un enfant, elle est aujourd’hui en couple avec l’acteur Josh Kelly.

Côté philanthropie, elle est engagée dans la lutte pour les droits des femmes, notamment à travers les organismes Love146 et Equality Now.

Chad Michael Murray – Lucas Scott

Lucas Scott, le fils rejeté (ouin) était un peu le beau gosse romantique du troupeau. Un coup basketteur, un coup écrivain, il fait craquer Brooke et Peyton, souvent en même temps. Niveau drama, il est un peu la source de pas mal de bordel le pauvre garçon.

Et sinon, il devient quoi l’acteur qui l’interprétait ? Il a continué à percer dans quelques séries comme Riverdale ou Star, mais aussi Agent Carter, sans oublier des films comme Jusqu’à l’aube avec Bruce Willis, le dernier en date.

Du côté de sa vie privée, il a été marié peu de temps à Sophia Bush, car il l’aurait (attention, alerte potin) trompée avec Paris Hilton sur le tournage de La maison de cire. Depuis, il s’est marié en secret avec l’actrice Sarah Roemer avec qui il a eu deux enfants.

James Lafferty – Nathan Scott

Nathan « l’autre frère » Scott était le pire des cons au début de la série. D’abord en couple avec Peyton, il se comporte avec elle comme le dernier des enfoirés, poussé par son père Dan qui aurait dû balayer un peu plus souvent devant sa porte, si vous voyez ce que je veux dire.

Une bonne relation père-fils bien toxique qui poussera Nathan à s’émanciper hyper rapidos de la maison familiale et à se marier avec Haley alors qu’ils n’étaient que lycéens. Le personnage de Nathan le basketteur pro est, à mon avis, celui qui a eu une évolution des plus travaillées avec celle de Brooke.

James Lafferty, l’acteur qui l’interprète, a lui continué pépouze sa carrière en jouant dans Crisis, Underground, The Haunting of Hill House ou encore L’Étoffe des héros. Côté ciné, on l’a vu dans Lost in Purpose, The Mirror ou Small Town Crime.

Très discret sur sa vie privée, on sait qu’il a un peu fréquenté Sophia Bush (décidément), mais aussi Eve Hewson, la fille du chanteur Bono. Il serait actuellement en couple avec Alexandra Park, actrice qu’il aurait rencontrée sur le tournage de The Royals, série dont il a réalisé cinq épisodes.

Et le reste du casting ?

Lee Norris, celui qui interprétait le rôle de Marvin « Micro » McFadden, a tourné dans le film Gone Girl de Ben Affleck ou dans quelques épisodes de la série The Walking Dead.

Pour Paul Johansson, le terrible et détestable Dan Scott, c’est dans les séries Esprits Criminels, Les Experts, Mad Men, Bones ou encore NCIS: Enquêtes spéciales que vous avez pu le voir.

Du côté de Shantel VanSanten, la magnifique Queen James, on a pu la retrouver dans la série médicale Night Shift puis dans The Boyz, diffusé sur Amazon Prime.

Austin Nichols, le fameux Julian Baker qui fait craquer Brooke Davis et devient le père de ses jumeaux, a tourné dans la version US de LOL avec Miley Cirus, mais aussi dans Les Agents du S.H.I.E.L.D, Ray Donovan ou The Walking Dead.

Antwon Tanner, aka Skills, aura quelques rôles dans Les Experts ou Lucifer ou encore Rosewood.

Enfin, Jackson Brundage, celui qui interprétait Jamie Scott le fils de Nathan et Haley, est désormais majeur (oui, je sais, ça fait bizarre) et poursuivrait une vie plus « normale » tout en restant en contact avec le casting de One Tree Hill.

La semaine prochaine, on s’attaque à quelle série à votre avis ?

