Alerte coup de vieux : que devient le casting de How I met your mother ?

La série How I met your mother s’est arrêtée en 2014, après neuf saisons et 208 épisodes. Mais si Ted a fini par expliquer comment il a rencontré la mère de ses enfants, ils sont devenus quoi, les actrices et les acteurs du show ?

Article publié le 16 mars 2021

« Kids, let me tell you a story about how I met your mother. »Vous vous souvenez de cette phrase d’introduction qui nous a tenus en haleine pendant neuf saisons ?

Jusqu’en 2014, nous avons pu suivre la jeunesse de Ted Mosby et de ses meilleurs potes, avec leurs aventures amoureuses, amicales, sexuelles, familiales, nous amenant progressivement vers la rencontre tant attendue entre Ted et la future mère de ses enfants.

Alors, par contre, si vous n’avez pas terminé How I met your mother, je préfère vous prévenir : il y aura du spoiler dans cet article, et je vais même parler de l’actrice qui interprétait la fameuse « mother ».

Mais je me dis que sept ans après la fin de la série, c’est plus du spoil, mais de l’info ! Qu’est-ce qu’on dira quand on parlera de la fin de Friends ou de Lost sinon ?

Allez hop, sans plus attendre, voici le générique :

Josh Radnor – Ted Mosby

Commençons avec le personnage principal, celui autour de qui tourne toute la série : Ted Mosby. Parfois franchement agaçant et ayant un comportement clairement problématique avec certaines de ses conquêtes, il a quand même passé neuf saisons à expliquer à ses enfants la manière dont il a rencontré leur mère.

Et l’acteur Josh Radnor, qu’a-t-il fait après How I met your mother ? Eh bien, pas grand-chose en fait.

Sa carrière a vraiment décollé avec le rôle de Ted, et à part avoir joué dans quelques séries comme Mercy Street, Rise, Grey’s Anatomy ou plus récemment Hunters sur Amazon Prime, il n’a pas eu de grands rôles qui ont contribué à faire avancer de manière significative sa carrière de comédien.

Côté perso, il a fréquenté pendant près de neuf ans l’actrice Julia Jones, connue pour avoir interprété Leah Clearwater dans Twilight, mais serait aujourd’hui en couple avec une autre actrice : Minka Kelly.

Ah, et il pousse un peu la chansonnette aussi, et va d’ailleurs sortir un EP en avril prochain, intitulé : “The High Road”.

Alyson Hannigan – Lily Aldrin

Lily Aldrin est clairement mon personnage préféré ! C’est marrant, Willow Rosemberg était aussi mon personnage pref’ dans Buffy, du coup est-ce que ça veut dire qu’en fait je suis fan d’Alyson Hannigan, peu importe ce qu’elle joue ? Hum, c’est possible.

Lily Aldrin, c’était la plus ouf de toutes, même si c’était bien caché sous un caractère tout mignon. En vrai, elle était explosive, intimidante, manipulatrice et absolument incapable de garder un secret (ainsi que son calme).

Je vous avais déjà parlé de la carrière d’Alyson après l’arrêt de la série Buffy contre les vampires. Suite à How I met, on a pu la voir dans quelques séries comme Pure ou The McCarthys, et elle a prêté sa voix au personnage de Claire Clancey dans Fancy Nancy pendant 16 épisodes. Elle s’est aussi fait remarquer dans le téléfilm Disney Kim Possible et dans le film Flora & Ulysses de Lena Khan.

Côté perso, elle est mariée depuis 17 ans avec Alexis Denisof qui, fun fact, interprétait Wesley Wyndam-Pryce dans Buffy contre les vampires, mais aussi un des présentateurs du journal télévisé avec Robin, le très relou Sandy Rivers.

Ils ont eu deux enfants ensemble : Satyana Marie et Keeva Jane.

Cobie Smulders – Robin Scherbatsky

Ah, Robin Scherbatsky… Personnage tellement en avance sur son temps pour une série sortie au début des années 2000 ! Childfree, carriériste, indépendante, drôle et intelligente, elle est un ovni pour l’époque.

Bien sûr, on n’oubliera pas sa superbe prestation pour son clip « Let’s Go To The Mall » :

Côté carrière, son interprète Cobie Smulders a plutôt bien réussi. Après les neuf saisons d’How I met your mother, on a pu la retrouver en tant que l’agent Maria Hill dans les blockbusters Marvel comme Captain America : Le Soldat de l’hiver, Avengers : L’Ère d’Ultron et The Avengers, mais aussi Jack Reacher : Never Go Back avec Tom Cruise.

Niveau série, elle a aussi retrouvé son partenaire Neil Patrick Harris dans Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire sur Netflix.

Dans sa vie personnelle, Cobie est mariée à Taran Killam, l’acteur qui jouait Gary Blauman dans How I met. Ensemble, ils ont eu deux enfants.

Pour la partie moins fun, Cobie a révélé avoir eu un cancer des ovaires à 25 ans, à l’époque du tournage de la troisième saison de How I Met Your Mother. Après avoir subi plusieurs opérations pour retirer deux tumeurs de son ovaire, elle serait aujourd’hui guérie, mais elle ne pense pas qu’elle se sentira un jour libérée de son cancer, comme elle l’expliquait dans Women’s Health.

Neil Patrick Harris – Barney Stinson

Présenté comme un « dragueur beau gosse », un « Don Juan » ou encore un « homme à femmes », il est surtout complètement taré et aurait mérité de finir en taule un bon paquet d’années pour son comportement franchement problématique et dangereux. Mais à l’époque, c’était « drôle ».

Bref, passons, mettons ça sur le compte du début des années 2000 hein. Barney Stinson, le « bro » a vu son personnage évoluer quelque peu (et heureusement), mais on n’oubliera pas à quel point il était malaisant.

Alors que du côté de l’acteur qui le joue, ce n’est pas la même chose. Neil Patrick Harris a une longue carrière multirécompensée dans le cinéma et les séries, avant même le début de How i met.

Et sa vie professionnelle ne s’est pas arrêtée à la fin du show ! On a pu le voir dans le film Gone Girl, Downsizing, Albert à l’ouest et il sera bientôt au casting de Matrix 4. Côté séries, il a joué notamment dans trois épisodes de la saison 4 de American Horror Story : Freak Show et a surtout été remarqué pour son rôle du comte Olaf dans Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire.

Vous savez quoi ? Il a même présenté toute la 87e cérémonie des Oscars, en 2015.

Dans sa vie personnelle, Neil Patrick Harris est marié à David Burtka, l’interprète de Scooter, l’ex fou amoureux de Lily dans How i met. Ensemble, ils ont eu des faux jumeaux (un garçon et une fille), nés grâce à une mère porteuse. Ils en sont tous les deux les pères biologiques.

Jason Segel – Marshall Eriksen

Marshall Eriksen est le meilleur ami de Ted, et c’est celui qui semble être le moins barré (quoique). Avocat, marié à Lily, un peu taré, mais pas trop, c’est le gars sûr, celui sur qui l’on peut compter, le maladroit, mais vrai gentil.

Du côté de Jason Segel, son interprète, il s’est essayé en tant que scénariste, producteur et musicien. On a pu le voir notamment dans Bad Teacher, En cloque, mode d’emploi, Sans Sarah rien ne va, et Sex Tape, mais a aussi participé au scénario de 40 ans : Mode d’emploi.

Côté vie privée, peu de choses filtrent, mis à part le fait qu’il aurait été en couple avec les actrices Linda Cardelinni et Michelle Williams et qu’il serait ministre de la Universal Life Church, une organisation religieuse non confessionnelle dont la doctrine serait : « Faites ce qui est juste ».

Cristin Milioti – Tracy McConnell aka « The Mother »

Tracy, il nous aura fallu tenir jusqu’à la fin de la série pour la découvrir. Pendant 9 saisons, nous avons pu écouter Ted raconter à ses enfants la manière dont il avait rencontré leur mère, tout ça pour qu’elle n’apparaisse qu’à la toute fin. Un final qui a laissé un goût amer à de nombreux fans, et à raison.

Son actrice, Cristin Milioti, a connu une carrière en demi-teinte depuis la fin de la série : on a pu la voir dans de nombreuses séries comme Fargo, It Had To Be You, Black Mirror, Modern Love, et Death to 2020. Au cinéma, elle a tenu des petits rôles dans Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese ou Palm Springs de Max Barbakow.

Musicienne, elle a également sorti une reprise de Bon Iver intitulée « 715 Creeks ».

