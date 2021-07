Alerte coup de vieux : que devient le casting de Lost ?

Vous étiez où, il y a onze ans ? Scotchées devant votre télé pour suivre le tout dernier épisode de Lost ? Nous oui, et on se demande justement ce que sont devenus les acteurs et actrices de la série, plus d’une décennie après la dernière diffusion.

Article initialement publié le 31 mars 2021

« We have to go back, Kate ! »

Qui, en bon fan de Lost, n’a pas attrapé violemment l’accoudoir de son canapé à la fin de la saison 3, en captant que ce n’était plus une scène du passé des personnages, mais bien du futur ? J’en frissonne encore, personnellement. Ça, c’était du cliffhanger de ouf.

Du coup, toujours complètement accro à Lost, je me suis demandé : ils font quoi, les acteurs et les actrices de la série ? Que sont devenus ceux qui m’ont le plus marquée ? Dans quelles séries ou films les a-t-on retrouvés ensuite ? J’ai mené ma petite enquête…

Ne soyez pas choquées : je ne vais pas chercher des infos sur TOUS les personnages de la série parce qu’ils sont 348 (au moins), mais je vais m’attarder sur les principaux, et sur ceux qui ont au moins été jusqu’à la fin de la série.

En attendant, histoire de se mettre en condition : générique !

Spoiler alert Prévenons tout de suite : oui, il y aura des spoilers ici. Si vous n’avez toujours pas vu Lost ou si vous ne connaissez pas encore la fin (exceptionnelle d’ailleurs, n’en déplaise à certains), vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, hein !

Qu’est devenu Matthew Fox (Jack Shepard dans Lost) ?

Commençons par Jack Shepard, aka le relou de la bande. Toujours le cul entre deux chaises et semblant porter le poids du monde — ou du moins de l’île — sur ses épaules, il est le péteur d’ambiance officiel, aussi chiant et agaçant qu’un gravier qui se serait niché au fond d’une chaussure.

Il faut l’admettre, Jack a passé les six saisons de Lost à se plaindre d’être le chef des naufragés, tout en ne supportant pas de laisser un peu la main à celles et ceux qui auraient sûrement fait le job avec un peu plus d’enthousiasme et d’entrain que lui. Oui, Jack Shepard est un gros naze avec un ego surdimensionné.

Comment ça, je ne suis « pas du tout objective » ? Hmm, c’est bien possible.

Et l’acteur qui l’interprétait, Matthew Fox, il devient quoi ? Eh bien… pas grand-chose, en vrai. Après avoir tenté de faire perdurer sa carrière au cinéma dans World War Z (dommage, la majorité de ses scènes ont finalement été coupées au montage), Alex Cross ou encore Extinction, il a surtout fait parler de lui en ayant quelques bails de violences sexistes et de conduite en état d’ivresse qui ont sûrement grandement contribué à mettre sa carrière à l’arrêt.

Dingue de photographie, Matthew Fox vivrait aujourd’hui loin d’Hollywood, avec sa famille, dans l’Oregon, et aurait développé une passion pour l’aviation et le pilotage — la preuve que tourner dans Lost ne l’a pas tant traumatisé que ça des crashs aériens.

Qu’est devenue Evangeline Lilly (Kate Austen dans Lost) ?

Kate — la chouineuse — Austen. Vous l’aurez compris, elle non plus ne trouve pas vraiment grâce à mes yeux. Toujours en train de pleurer, ne sachant jamais ce qu’elle veut, faisant des histoires et des dramas pour que dalle, elle me soulait puissance 1000 !

Typiquement, elle me faisait penser aux meufs populaires du lycée que je ne supportais pas à l’époque, celles à qui on accorde tout sous prétexte qu’elles ont des jolies dents…

Moi, jalouse ? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez.

Pour Evangeline Lily, son interprète, c’est pas la même limonade que pour Matthew Fox : l’actrice a vu sa carrière littéralement exploser à la suite de Lost, et on l’a vue sur grand écran dans des films à la renommée mondiale comme la trilogie Le Hobbit, deux volets d’Ant-Man, le blockbuster Avengers : Endgame, Dreamland et bientôt Crisis — un long-métrage dans lequel, pour l’anecdote, Evangeline Lily retrouve son ancienne co-star de Lost, Michelle Rodriguez (qui jouait le rôle d’Anna Lucia).

Elle est également l’autrice de toute une série de livres pour enfants intitulée The Squickerwonkers.

Côté vie privée, Evangeline a deux enfants et serait en couple avec Norman Kali, ancien assistant de production sur le tournage de Lost. Et pour le gossip (on est aussi là pour ça hein, arrêtons de mentir), elle a aussi fréquenté à l’époque Dominic Monaghan aka Charlie, monsieur « not Penny’s boat » !

Qu’est devenu Josh Holloway (James « Sawyer » Ford dans Lost) ?

Oui bon je veux bien l’avouer, j’avais un gros crush pour Sawyer. Son côté bad boy faisait frétiller l’adolescente que j’étais lors des premières saisons, et j’ai été positivement surprise de l’évolution de son personnage au fur à mesure des épisodes.

Suis-je faible face à ses yeux bleus verts et sa gueule de joli petit con ? Oui, c’est possible.

Pour la petite anecdote : mon crush sur Josh Holloway avait commencé avant même que Lost ne soit diffusé, grâce au clip de la chanson Cryin’ d’Aerosmith. J’étais gamine à l’époque, mais j’avais été complètement fascinée par ce type qui avait osé voler le sac de cette fille en cavale ! Oui, ça ne nous rajeunit pas tout ça, hein.

Bon et sinon, il devient quoi Josh ? (Oui je l’appelle Josh, y a quoi ?)

Eh bien il a un peu continué de tourner dans quelques films et séries, sans décoller pour autant. Après avoir joué dans Mission impossible : Protocole Fantôme, Paranoia, Sabotage ou encore Intelligence et Colony, il participe actuellement à la saison de 3 de Yellowstone, une série du groupe Paramount.

Il s’apprête également à renouer avec J.J. Abrams, le créateur de Lost, pour sa prochaine création HBO : Duster, une série se déroulant dans le Sud-Est américain des années 1970 ! Josh Holloway tiendra le premier rôle, celui d’un chauffeur au service du crime organisé…

Côté vie perso, Josh est marié à Yessica Kumala avec laquelle il a deux enfants : Java Kumala et Hunter Lee.

Qu’est devenu Jorge Garcia (Hugo « Hurley » Reyes dans Lost) ?

Hurley, le meilleur d’entre tous et de loin. Le plus bienveillant, drôle, attentif et gentil, c’est lui qui aurait dû diriger toute l’île dès le début au lieu de ce sombre couillon de Jack ! Oui, oui, c’est un avis perso, je sais. Mais soyons claires : quiconque n’aime pas Hurley ne possède tout simplement pas de cœur, c’est un fait.

Heureusement, Hurley sera finalement le gardien de l’île, prouvant enfin sa valeur aux yeux de tous. Même si bon, l’ambiance devait être moins fun une fois que tout le monde s’était cassé et qu’il restait en tête à tête avec Ben Linus…

Fun fact : le personnage de Hurley a été tout spécialement créé pour son acteur Jorge Garcia, qui voulait initialement passer le casting pour le rôle de Sawyer.

Et d’ailleurs, il devient quoi cet acteur ? Après avoir fait des apparitions dans des séries comme How I Met Your Mother (dans un épisode assez génial où de nombreuses références à Lost sont faites), Jorge a joué dans les séries Alcatraz, Once Upon a Time, Fringe et Californication puis décroché un rôle récurrent dans Hawaii 5-0, série dans laquelle il a pu retrouver son pote naufragé Daniel Dae Kim, alias Jin Soo Kwon.

Côté perso, rien ne filtre vraiment : on sait juste qu’il est marié à une certaine Sophie. En même temps, on peut bien comprendre qu’il veuille garder sa vie privée pour lui, quand on voit le nombre de commentaires grossophobes qu’il peut se taper sous ses publications Instagram (un petit exemple par ici dans les commentaires)…

Qu’est devenu Terry O’Quinn (John Locke dans Lost) ?

John Locke, c’est le gars un peu trop control freak qui n’aime pas vraiment qu’on lui dise « ce qu’il ne peut pas faire ». Eh bien il aura passé six saisons à essayer d’avoir un certain contrôle sur lui, sur l’ile, sur les autres, sans succès !

Incompris et marginalisé, il va bien mal tourner en se faisant chourer tout son corps par la Fumée Noire, lui qui était tellement content d’avoir enfin pu retrouver l’usage de ses jambes. Victime devant l’Éternel, il ne demandait finalement qu’une chose : qu’on le croit.

Terry O’Quinn n’a heureusement pas connu le même destin que son personnage. Après avoir remporté un Primetime Emmy Award du meilleur acteur dans un second rôle dans une série télévisée dramatique pour son interprétation dans Lost, il a joué dans quelques séries comme Hawaii 5-0, 666 Park Avenue, Castle Rock ou plus récemment dans Emergence.

Divorcé, Terry O’Quinn est le père de deux fils, Hunter et Oliver, et vit une vie pépouze à Virginia Beach.

Qu’est devenu Daniel Dae Kim (Jin Soo Kwon dans Lost) ?

Jin Soo est un des personnages de Lost qui a le mieux évolué. Passant initialement pour un mari pourrave qui ne laisse pas la possibilité à sa femme Sun, échouée avec lui, de vivre sa vie ou même de respirer sans son autorisation, il devient un mec bien, loyal, courageux et empathique, tout ça pour finir par se noyer avec celle qui l’aime !

Tragique scène, j’ai eu du mal à m’en remettre.

Quant à l’acteur qui l’interprétait, Daniel Dae Kim, l’évolution de sa carrière a été pas mal aussi. Après Lost où il a pu connaitre un succès à la renommée mondiale, il a continué son petit bonhomme de chemin dans Hawaii 5-0 pendant sept saisons, et a fait également des apparitions dans de nombreuses séries comme NCIS : Los Angeles, MacGyver, Good Doctor et Flack.

Côté films, il a été vu dans Divergente 2 et 3, dans Hellboy, Always Be My Maybe et bientôt dans Le Passager nº 4 de Joe Penna. Enfin, il a prêté sa voix et son visage au Chef Benja dans la dernière production Disney, Raya et le dernier Dragon.

Dans sa vie privée, Daniel Dae Kim est marié et père de deux enfants ; il vit à Hawaï. Il s’est impliqué dans la lutte contre le racisme anti-asiatiques, notamment après avoir été testé positif au Covid-19, information qui a déclenché un florilège d’insultes. Il a fait la déclaration suivante sur son compte Instagram :

« S’il vous plaît, s’il vous plaît, arrêtez les préjugés et la violence insensée contre les peuples asiatiques. Oui, je suis asiatique. Et oui, je suis atteint du coronavirus. Mais je ne l’ai pas attrapé en Chine, je l’ai attrapé en Amérique. À New York. Malgré ce que certains dirigeants politiques disent, je ne considère pas que l’endroit d’où provient le virus est plus important que les personnes malades et mourantes. »

Qu’est devenu Naveen Andrews (Sayid Jarrah de Lost) ?

Ah, Sayid, le guerrier ! Ancien membre de la garde républicaine d’Irak, fallait clairement pas lui chercher des noises au monsieur, au risque de se retrouver attaché à un palmier pendant un bon bout de temps (et de se faire torturer au passage).

J’ai été très déçue de l’évolution de son personnage au fil des saisons et encore plus de la fin qui lui a été donnée : lui qui avait tellement participé à tous les épisodes avec brio, j’ai trouvé que la manière dont se terminait sa storyline était bâclée, pas à la hauteur de son potentiel. Mais bon, j’ai fait mon deuil depuis.

Naveen Andrews, quant à lui, est loin d’avoir une carrière bâclée. Déjà bien connu avant Lost (il avait notamment brillé dans Le Patient anglais, Coup de foudre à Bollywood et À Vif), il ne s’est pas arrêté là ! L’acteur britannique a été vu dans des séries comme New York Unité Spéciale, Sense8, Sinbad ou encore Instinct. Au cinéma, il a pu jouer le rôle du docteur Hasnat Khan dans Diana d’Oliver Hirschbiegel.

Naveen Andrews a été en couple avec Geraldine Feakins, qui était sa prof au lycée. Ensemble, ils ont eu un enfant, Jaisal. Depuis, c’est un peu le silence, que ce soit dans sa carrière ou dans sa vie perso — qui n’a pas toujours été facile, puisqu’il a été héroïnomane.

Que deviennent les acteurs et actrices de Lost ?

Certains étaient des personnages principaux, d’autres plus secondaires, mais ils ne sont jamais passé inaperçus. Tour d’horizon de quelques autres acteurs et actrices qui forment l’énorme casting de Lost !

Kim Yoon-jin , l’actrice qui interprétait Sun Kwon , a joué dans des films sud-coréens comme Ode to My Father ou Pawn, mais aussi dans la série americaine Mistresses.

, l’actrice qui interprétait , a joué dans des films sud-coréens comme ou mais aussi dans la série americaine Émilie de Ravin aka Claire Littleton, a eu un rôle récurrent dans la série Once Upon A Time, et a pu donner la réplique à Robert Pattinson dans le film Remember me.

aka a eu un rôle récurrent dans la série et a pu donner la réplique à Robert Pattinson dans le film Michael Emerson , le terrible manipulateur Benjamin Linus , a eu un rôle récurrent dans Person of Interest et dans Arrow.

, le terrible manipulateur , a eu un rôle récurrent dans et dans Henry Ian Cusick , celui qui interprêtait l’écossais Desmond Hume , a toujours une belle carrière : après avoir joué dans New York, unité spéciale, Scandal, Fringe ou enore Les Experts, il décroche aussi des rôles dans Mentalist, Body of Proof, Hawaï 5-0 et surtout Les 100.

, celui qui interprêtait l’écossais , a toujours une belle carrière : après avoir joué dans il décroche aussi des rôles dans et surtout Dominic Monaghan, déjà bien connu pour son rôle de hobbit dans la trilogie du Seigneur des anneaux avant d’interpréter celui de Charlie Pace, a joué ensuite dans quelques films comme X-Men Origins: Wolverine, Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker ou encore Waldo. Pas des petits morceaux, n’est-ce pas ! On a pu aussi le voir dans le clip du chanteur Eminem en featuring avec Rihanna pour la chanson Love the Way You Lie.

Enfin, pour terminer cet article en musique, une petite pépite que j’ai trouvée en fouillant sur le compte Instagram de Daniel Dae Kim en bonne stalkeuse que je suis (c’est pas vrai, c’est de l’investigation pour les besoins de l’article hein).

Dessus, on peut y voir Sayid, John et Sawyer (du moins, les acteurs), chantant tous ensemble sous les yeux du reste du casting, lors de la dernière soirée de tournage de Lost. Oui bon, j’ai la chaire de poule, j’avoue.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Daniel Dae Kim (@danieldaekim)

La prochaine fois, à votre avis, je vous parlerai des actrices et acteurs de quelle série ?

À lire aussi : Alerte coup de vieux : que devient le casting de Buffy contre les Vampires ?